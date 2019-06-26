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Будет ли День воспитателя?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Депутаты предлагают ввести новый праздник 

«Питерец.ру» сообщает, что парламентарии Северной столицы предлагают дополнить календарь праздников. Депутаты хотят ввести туда День воспитателя и дошкольных работников. Соответствующие поправки в городской закон будут рассмотрены на ближайшем заседании ЗакСа.

Посмотрим, к какому итоговому мнению придут народные избранники. День воспитателя вполне может появиться в календаре. Вероятность подобных изменений достаточно высока.

Помимо этого вопроса на заседании ЗакСа будет решаться и ряд других. Парламентариям предстоит утвердить изменения в Социальный кодекс и скорректировать Устав, изменив моменты, касающиеся награждения граждан. Депутатам также предстоит рассмотреть федеральные инициативы.

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