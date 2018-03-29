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Ночью в Петербурге будут разведены четыре моста

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Сегодня ночью в Петербурге разведут четыре моста

Сегодня ночью в Петербурге будут разведены Дворцовый, Литейный, Тучков мосты и мост Александра Невского, сообщают в пресс-службе ГБУ «Мостотрест». Мероприятие проводится в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов к навигации

  • Мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.
  • Дворцовый мост будет разведен с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55.
  • Литейный мост — с 1:40 до 4:45.
  • Тучков мост — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

Официально навигация на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля, на рукавах Невы — 20 апреля.
Источник: Росбалт
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