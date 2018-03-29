Ночью в Петербурге будут разведены четыре моста

Сегодня ночью в Петербурге будут разведены Дворцовый, Литейный, Тучков мосты и мост Александра Невского, сообщают в пресс-службе ГБУ «Мостотрест». Мероприятие проводится в целях профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов к навигации

Мост Александра Невского — с 2:20 до 5:10.

Дворцовый мост будет разведен с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55.

Литейный мост — с 1:40 до 4:45.

Тучков мост — с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

Официально навигация на Неве и Малой Неве стартует 10 апреля, на рукавах Невы — 20 апреля.