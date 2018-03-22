МЧС ночью проводили учения в метро Петербурга

В ночь на 22 марта но Невском проспекте прохожие могли наблюдать серьезное скопление пожарных машин. Очевидцы рассказали Piter.TV, что специальная техника припарковалась вблизи станций метро “Маяковская” и “Гостиный двор”. Признаков пожара или задымления собеседники Piter.TV не заметили.

Как сообщает наш мобильный корреспондент, спасатели разматывали рукава и тянули их по направлению к вестибюлям вышеуказанных станций метрополитена. Сотрудники ГУ МЧС вели себя спокойно. Воду по рукавам не пускали. Наш сотрудник решил поинтересоваться у представителей экстренного ведомства, что происходит, ему ответили, что проводятся учения.

Несмотря на это, жители близлежащих домов успели понервничать из-за такого количества крупногабаритной аварийной техники в центре Петербурга.