Отношение к Олимпиаде

«Питерец.ру» напоминает, что сегодня состоится открытие Олимпиады в Пхенчхане. В честь этого события по улицам Петербурга будет курсировать специальный трамвай, окрашенный в олимпийскую символику.

Возникает вопрос: есть ли надобность в этом трамвае? Ситуация с отстранением России от Олимпиады и несправедливым недопуском многих наших спортсменов дискредитировала МОК и заметно снизила рейтинг этого соревнования. Многие жители России и Петербурга проявляют к Олимпиаде-2018 подлинное равнодушие.

Понятно, что история с запуском олимпийского трамвая в Северной столице имеет традицию. Впервые это стали практиковать в 2004 году. Однако на этот раз можно было воздержаться от такой практики. Олимпиада перестала быть спортивным событием, а превратилась в инструмент политической борьбы. Причем не совсем честной.