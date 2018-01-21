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» » Дольщики и пайщики продержались на зимнем митинге 6 часов

Дольщики и пайщики продержались на зимнем митинге 6 часов

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
cloud.mail.ru
Дольщики ЖК "Ленинградская перспектива" от ГК "ЛенСпецСтрой" требуют запретить застройщику привлекать денежные средства, объявить о возбуждении уголовного дела

Несмотря на зимний холод, все-таки наступивший в Петербурге, метель и неудобное место для проведения мероприятия (участники выбрали наилучший вариант среди наихудших), дольщики и пайщики разных ЖК Петербурга и ЛО продержались на митинге 6 часов - с 9-30 до 15-30ч. Особенно стойкие - все это время, некоторые уходили раньше, но следом приходили другие, еще не успевшие замерзнуть. На мероприятии присутствовали дольщики ЖК "Ленинградская перспектива" от ГК "ЛенСпецСтрой", дольщики и пайщики ЖК"Силы природы" от "О2 девелопмент", ЖК "Румболово-сити" и "Молодежный квартал" от СДС, ЖК "Яркий" и ЖК "Десяткино 2.0" от Норманн, ЖК "Три кита" от "Лидер-групп", ЖК "Ленинский парк" от ГК "Город".
Кроме митинга в саду Сан-Галли и одиночных пикетов в центре Петербурга, во Всеволожске и в Мурино также прошли одиночные пикеты Объединенной группы дольщиков ГК"ЛенСпецСтрой".
Объединенная группа дольщиков ГК"ЛенСпецСтрой" и движение БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК с 4 января 2018 года также проводят акцию на стройплощадке ЖК"Ленинградская перспектива" под названием "Народный контроль против лжи ЛСС", когда дольщики ежедневно (!) дежурят на стройплощадке своего ЖК, снимают фото и видео с привязкой к дате, чтобы доказать, что стройка брошена, а застройщик снимает постановочные фото и видео с имитацией стройки.
Дольщики Объединенной/Общей группы дольщиков ЖК"Ленинградская перспектива" от ГК"ЛенСпецСтрой" требуют:
- сообщить о возбуждении уголовного дела по фактам мошенничества со средствами дольщиков по обеим очередям строительства ЖК"Ленинградская перспектива" по 214-ФЗ для СМИ на сайте Прокуратуры ЛО и ГУ МВД по СПб и ЛО
- запрета обеим юрлицам застройщика привлекать денежные средства дольщиков по 214-ФЗ (запрет продаж ) и запрет регистрации сделок в ТУ Росреестра по ЛО
- сменить застройщика и достроить дом без доплат от дольщиков из внешних источников финансирования в максимально короткий срок
Мы не верим, что ЛСС вернет деньги в стройку и достроит наш дом!
На митинге была принята общая резолюция и резолюции для каждого ЖК. Всем дольщикам и пайщикам проблемных ЖК была предоставлена возможность высказаться на телекамеру.
Съемку митинга проводили телеканалы - 78 канал, Вести ВГТРК Россия, канал Санкт-Петербург. Благодарим их за внимание к проблемам дольщиков ЖК"Ленинградская перспектива", дольщиков и пайщиков других ЖК С-Петербурга и Ленинградской области!
Все, кто участвовал в митинге, в пикетах и в дежурстве на стройке, - наши герои!
По итогам митинга будет проведена пресс-конференция и круглый стол по проблеме долевки с названием "СИЛА ПРАВДЫ":
Место: в помещении регионального отделения партии "Яблоко", на ул. Шпалерная, д.13
Дата и время: во вторник, 23.01.2018, начало в 17-30
/Благодарим РОДП Яблоко за предоставление помещения/
На круглый стол будут приглашены депутаты и топ-менеджеры строительных компаний.
Сегодня на мероприятии была объявлена дата следующего Всероссийского митинга БЕЗДОМНЫЙ ДОЛЬЩИК:
10-11 февраля 2018 года
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