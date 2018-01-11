На станции метро Технологический институт заменят эскалаторы

Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проекта реконструкции станционного комплекса «Технологический институт - 1», предусматривающего полную замену эскалаторов.

Изучив материалы, представленные после доработки на повторную экспертизу, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ.

Станция «Технологический институт-1», построенная в 1955 году в составе первой линии Санкт-Петербургского метрополитена, в настоящее время является единственным действующим кроссплатформенным узлом Петербургского метрополитена. Станционный комплекс «Технологический институт-1» представляет собой подземную станцию глубокого заложения с пристанционными сооружениями, наклонным эскалаторным тоннелем и наземным вестибюлем, встроенным в четырехэтажное здание ГУП «Петербургский метрополитен».

В декабре 2011 года решением Совета по сохранению культурного наследия, действующего при правительстве Санкт-Петербурга, станция внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Проект, получивший положительное заключение экспертов Главгосэкспертизы России, предусматривает полную замену трех существующих эскалаторов на четыре новых типа КТП-V, разработанные ЗАО СМУ-9 «Метрострой».

Также в рамках реализации проекта будут проведены работы по капитальному ремонту основной обделки наклонного хода и натяжной камеры, реконструкции внутренних несущих конструкций натяжной камеры и наклонного хода, замене инженерных сетей и систем, в том числе водоотводящих зонтов.

Финансирование проекта будет вестись за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.