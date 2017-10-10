Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018

Сегодня заканчивают обучение рекрутеры, и совсем скоро начнется тестирование и собеседование с кандидатами в городские волонтеры. Кстати, подать заявку можно уже сегодня на сайте www.volspb.ru. Городским волонтером может стать каждый в возрасте от 16 лет.

Центр подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург в полной мере начал свою деятельность по подготовке к будущему Чемпионату. С октября проходит подготовка и обучение рекрутеров, открытие подачи заявок кандидатов в городские волонтеры.

Работа с рекрутами началась с собеседований, проводимых командой организаторов Центра подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург. Во время первого этапа отбора за каждый критерий ребятам выставлялись баллы, и в дальнейшем, в соответствии с рейтинго-балловой системой кандидаты проходили отбор.

7 октября началась специализированная программа обучения, где ребят научат системе отбора городских волонтеров, а также навыкам работе в команде.

Процесс приема заявок кандидатов в городские волонтеры - одна из важнейших задач на сегодня. Систематизация анкет и работа с потенциальными участниками программы - основная задача руководителей секторов по коммуникации и работе с волонтерами. Грамотно выстроенный процесс общения с ребятами - залог успешного взаимодействия с волонтерами.

Для подачи заявок в городские волонтеры был разработан новый официальный сайт, полностью обновлен функционал, дизайн и процесс систематизации данных. Теперь процесс подачи заявок сильно упрощен.

На достигнутом команда Центра подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург не планирует останавливаться и продолжает работать на улучшение результатов по привлечению потенциальных кандидатов программы городских волонтеров ЧМ-2018.