ента новостей

19:52
Российское кино - взгляд профессионалов
16:52
Круглый стол - спортивный экстремизм
16:48
В Ленинградской области проводят бесплатное обучение экспортной деятельности
16:45
Как воспитать патриотизм и заинтересовать молодежь
16:42
Специальные цены в парке развлечений «Волшебная миля»
16:38
В Смольном нет денег на кнопку вызова такси на остановках
16:35
Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018
16:33
Из Арктики вернулись домой студенты
10:19
Потерял двигатель
22:57
Игорь Шестёркин не пропустил в Москве от «Спартака»
18:17
Благотворительный Фонд «Искусство, наука и спорт» стал официальным партнером VI СПбМКФ
18:12
Во Фрунзенском районе тушили грузовик
18:09
В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией
16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
14:38
Крупнейшие петербургские ретейлеры объединились под «Картой Города»
14:30
Волонтеры вылетели в Сочи
14:24
Выплаты получила только половина пострадавших в теракте
14:15
На КАД в Московском районе перекроют две полосы
21:41
Шотландия и Черногория не попали на ЧМ – 2018
15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
20:32
Умер спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания
16:12
Без участия дьявола не обошлось
15:49
На участке КАД между развязками с проспектами Энгельса и Культуры перекроют две полосы движения
19:01
Открытие спорткомплекса Метрополис Арена
18:57
VI СПбМКФ объявляет о начале регистрации на общественный поток
18:54
Как редкая компетенция повысит шансы на успешное трудоустройство
11:34
Пешеход родился в рубашке
11:31
Мак и Шкртел подвели сборную Словакии в Шотландии
19:55
Баскетбольный «Зенит» начал сезон с фиаско в Казани «-34»
18:36
Театр жителей «Культурного Петербурга»v
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018

Как стать городским волонтером Чемпионата мира 2018

0
59
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
kpmp.gov.spb.ru
Сегодня заканчивают обучение рекрутеры, и совсем скоро начнется тестирование и собеседование с кандидатами в городские волонтеры.

Сегодня заканчивают обучение рекрутеры, и совсем скоро начнется тестирование и собеседование с кандидатами в городские волонтеры. Кстати, подать заявку можно уже сегодня на сайте www.volspb.ru. Городским волонтером может стать каждый в возрасте от 16 лет.

Центр подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург в полной мере начал свою деятельность по подготовке к будущему Чемпионату. С октября проходит подготовка и обучение рекрутеров, открытие подачи заявок кандидатов в городские волонтеры.

Работа с рекрутами началась с собеседований, проводимых командой организаторов Центра подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург. Во время первого этапа отбора за каждый критерий ребятам выставлялись баллы, и в дальнейшем, в соответствии с рейтинго-балловой системой кандидаты проходили отбор.

7 октября началась специализированная программа обучения, где ребят научат системе отбора городских волонтеров, а также навыкам работе в команде.

Процесс приема заявок кандидатов в городские волонтеры - одна из важнейших задач на сегодня. Систематизация анкет и работа с потенциальными участниками программы - основная задача руководителей секторов по коммуникации и работе с волонтерами. Грамотно выстроенный процесс общения с ребятами - залог успешного взаимодействия с волонтерами.

Для подачи заявок в городские волонтеры был разработан новый официальный сайт, полностью обновлен функционал, дизайн и процесс систематизации данных. Теперь процесс подачи заявок сильно упрощен.

На достигнутом команда Центра подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ города-организатора Санкт-Петербург не планирует останавливаться и продолжает работать на улучшение результатов по привлечению потенциальных кандидатов программы городских волонтеров ЧМ-2018.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-04-2017, 11:54
Завершился отбор волонтеров на Кубок Конфедераций
10-03-2017, 20:29
Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций
25-01-2017, 20:14
Более 3000 петербуржцев хотят быть городскими волонтерами FIFA
13-12-2016, 11:31
Как стать волонтером FIFA в Петербурге
13-10-2016, 19:47
Петербург ищет волонтеров
18-07-2016, 22:15
Встреча в Волонтерском доме

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
105
Сегодня, 10:19
Потерял двигатель
0
137
Вчера, 16:59
Массовая авария на Красносельском шоссе
0
175
8-10-2017, 15:07
Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова
0
186
7-10-2017, 16:12
Без участия дьявола не обошлось
Наверх