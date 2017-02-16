Районы Северной столицы, облюбованные угонщиками

По данным северо-западного отделения ООО «Цезарь Сателлит», сотрудники которого ведут статистику угонов автомобилей, злоумышленники предпочитают угонять машины в тех районах, откуда удобнее всего выехать за пределы город.

В последнее время, угонщики наиболее ценят те районы, которые примыкают к только что введённому в эксплуатацию Западному Скоростному Диаметру.

Именно это является основной причиной, почему существенно выросла доля угонов из Московского, Красносельского и Приморского районов, а в Невском и Выборгском районах, напротив, сократилось.

По данным экспертов, каждая пятая машина была угнана из Московского района. Всего же за прошлый год из южных районов похищено 62 процента от общего числа владельцев, лишившихся личного транспорта. Только год назад этот показатель был ниже на 8 процентов.

На два процента снизилось также число угонов в центре, и на целых шесть процентов – на севере.

Если Московский и Фрунзенский районы традиционно лидировали в печальном списке угонов, то за отчётный период к ним подтянулся Приморский район, сменивший Выборгский.

Интересно, что резко, с половины процента до трёх (в 6 раз!) выросло число хищений в Петроградском районе, непосредственно имеющем выход на Приморское шоссе.

Эксперты считают, что в нынешнем году будет наблюдаться всплеск хищений из Василеостровского района, прежде не жалуемого угонщиками из-за неудобной транспортной инфраструктуры.