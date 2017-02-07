Проблемы платной парковки

Организация платных парковок – мероприятие, которое принесло немалый доход в бюджет Петербурга. Однако система имеет и ряд серьезных проблем. Главная из них – недополученные штрафы, ставшие возможными из-за несовершенства системы.

По данным «Питерец.ру», объем недополученных штрафов за 2016 год составил примерно 500 млн. рублей. Например, за парковку в центре города платят только 13% водителей. Взимать штрафы с остальных оказывается довольно проблематично, поскольку нет доступа к базам данным владельцев транспортных средств. Пока этот вопрос не решен, штрафовать нарушителей не представляется возможным.

Однако есть и позитивные моменты в работе платных парковок – городу удалось добиться транспортной разгрузки центра.