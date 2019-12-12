0:3 в Лиссабоне – так футбольный «Зенит» завершил календарный 2019 год

Если в чемпионате России дела «Зенита» пока выглядят блестяще (соперники отстали так далеко, что петербуржцев впору провозглашать чемпионами – 2020), то в еврокубках случился провал. Набрав 7 очков в группе G Лиги Чемпионов, «Зенит» не смог пробиться даже в утешительный турнир – Лигу Европы.

«Питерец.ру» посмотрел на состав «Зенита» в лиссабонском матче: в защите с первых минут появились Караваев и Осорио. Но лавры антигероя примерил на себя Дуглас Сантос. При счёте 0:1 бразилец «привёз» пенальти, да ещё и получил от арбитра Матеу Лаоса красную карточку. Итоговые 0:3 после автогола Сердара Азмуна выбили «Зенит» из еврокубков, поскольку «Лион» смог свести вничью матч с «Лейпцигом». Французский клуб проигрывал со счётом 0:2 после первого тайма, но сначала сократил разрыв, а спасительный второй матч забил Депай. С первого места в группе в плей-офф уверенно вышел «Лейпциг» (11 очков), вторым стал «Лион» (8 очков). «Бенфика» и «Зенит» набрали по 7 очков, но по дополнительный показателям чемпион России занял последнее место.

Обозреватель Михаил Гончаров предположил, что «Зенит» расслабился в перерыве, ведь «Лион» проигрывал «Лейпцигу» 0:2.