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» » Лехтеря дважды забил «Сибири», и СКА победил – 4:2

Лехтеря дважды забил «Сибири», и СКА победил – 4:2

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Вдохновенную игру против своего бывшего клуба показал финский новичок СКА Лехтеря.

В НХЛ у Йори Лехтеря («Питерец.ру» уверен, что подобные финские фамилии не склоняются!) были схожие проблемы с Евгением Кузнецовым. Центрфорвард выступал в «Сент-Луисе» и «Филадельфии», но принял решение вернуться в Россию.

Именно в составе «Сибири» Лехтеря дважды добирался до рубежа в 50 очков в регулярном чемпионате. И вот – новый карьерный вызов в составе СКА. Первую шайбу в форме невских армейцев Лехтеря забросил в ворота «Трактора» 4 сентября. Сегодня последовал дубль в ворота сибиряков, которые защищал не статусный новичок Сятери, а Красиков. После двух периодов СКА вёл 3:0 (помимо Лехтеря отличился Ткачёв), но Миловзоров и Михайлов вернули в игру интригу – 3:2 на 54-й минуте. Лишь шайба Тихонова в пустые ворота завершила борьбу.

«Спартак» Олега Знарка дома уступил в дополнительное время «Авангарду» (2:3), хотя «красно-белые» могли проиграть и в основное. Не набрал на этот раз очков Патрик Хёрсли, а вот швейцарец Андригетто открыл счёт, выведя «Ястребов» вперёд во втором периоде. В овертайме всё решила ошибка спартаковского голкипера Хомченко.

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