Ciao, Claudio: «Зенит» избавился от Маркизио

33-летний итальянский футболист Клаудио Маркизио с сегодняшнего дня больше не является игроком «Зенита». Об этом сообщил сайт «сине-бело-голубых»: контракт с Маркизио расторгнут досрочно. Два гола за 15 матчей за «Зенит» - такова сухая статистика пребывания итальянца в Петербурге.

«Питерец.ру» отмечает, что Маркизио пополнил не только персональный бюджет (он считался самым высокооплачиваемым игроком «Зенита»), но и личную коллекцию трофеев. К семи титулам победителя Серии А с «Ювентусом» Маркизио добавил и золотую медаль чемпионата России.

С имиджевой точки зрения «Зенит» выиграл, когда в прошлом году подписал свободного агента Маркизио. Однако в финансовом плане гость а Апеннин обошёлся в кругленькую сумму. «Спорт-Экспресс» считает, что если сложить зарплату Маркизио за сезон – 2018/2019 и неустойку за разрыв действующего контракта, то получится 9 млн евро. Не будем считать Маркизио «дорогостоящим балластом», но Данни, Халк, Гарай, Витсель и Паредес сделали для петербургской команды больше.