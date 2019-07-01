ента новостей

23:06
Ciao, Claudio: «Зенит» избавился от Маркизио
22:40
Член Горизбиркома Екатерина Фесик пострадала в Екатерингофском
20:54
Юбилей спектакля фламенко "Фрида"
20:48
Мусорные полигоны переполнены и угрожают здоровью петербуржцев
09:50
Ремонт на ст. «Академической» завершен
08:43
Балтийскому заводу уделяют внимание
23:35
Луис Диас Маруланда – одной ногой в «Зените»
22:47
Олег Капитанов стал чиновником и не будет участвовать в выборах губернатора
23:03
Свершилось – «Зенит» сыграет в Евролиге!
20:41
ЛДПР тоже против фальшивых очередей в избирательных комиссиях
14:42
Этнический фестиваль «Музыки мира»
14:41
В Петербурге проходят выступления "Имперского Русского Балета"
14:33
Пользователи купонных сервисов чаще всего стараются сэкономить на еде
11:35
На участке КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
11:32
В центре Петербурга мигранта задержали за карманную кражу
11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
10:23
Уничтожены нелегальные дороги
08:13
Отказ от доллара стал реальностью
13:19
Ряды баскетбольного «Зенита» пополнил Хвостов. Причина – Евролига?
13:12
Концерт 2x2 Saxophone Quartet
12:06
В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком
09:44
Предложение Жириновского
09:17
Пропадают крышки люков
19:46
THE CELLO QUARTET: саундтреки к кинофильмам
19:37
Театральная лаборатория Gogol School впервые в Санкт-Петербурге
15:18
Сегодня Геннадий Зюганов отмечает 75-й день рождения
14:08
Концерт «Римские каникулы»
14:05
Спектакль «А я была его женой...»
10:51
На участке между Парашютной и Культуры на два месяца перекроют внешнее кольцо КАД
10:30
Будет ли День воспитателя?
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Ciao, Claudio: «Зенит» избавился от Маркизио

Ciao, Claudio: «Зенит» избавился от Маркизио

0
12
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Возраст и травмы помешали итальянскому полузащитнику ярче раскрыться в Санкт-Петербурге.

33-летний итальянский футболист Клаудио Маркизио с сегодняшнего дня больше не является игроком «Зенита». Об этом сообщил сайт «сине-бело-голубых»: контракт с Маркизио расторгнут досрочно. Два гола за 15 матчей за «Зенит» - такова сухая статистика пребывания итальянца в Петербурге.

«Питерец.ру» отмечает, что Маркизио пополнил не только персональный бюджет (он считался самым высокооплачиваемым игроком «Зенита»), но и личную коллекцию трофеев. К семи титулам победителя Серии А с «Ювентусом» Маркизио добавил и золотую медаль чемпионата России.

С имиджевой точки зрения «Зенит» выиграл, когда в прошлом году подписал свободного агента Маркизио. Однако в финансовом плане гость а Апеннин обошёлся в кругленькую сумму. «Спорт-Экспресс» считает, что если сложить зарплату Маркизио за сезон – 2018/2019 и неустойку за разрыв действующего контракта, то получится 9 млн евро. Не будем считать Маркизио «дорогостоящим балластом», но Данни, Халк, Гарай, Витсель и Паредес сделали для петербургской команды больше.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

4-09-2018, 15:36
Клаудио Маркизио перешёл в «Зенит» и получил 10-й номер
4-11-2018, 21:06
Скромная победа «Зенита» над «Ахматом»
30-09-2018, 20:26
Глупое поражение «Зенита» в Махачкале
11-11-2018, 23:19
«Зенит» проиграл ЦСКА, не сумев забить
18-12-2016, 17:41
Эрнани пришёл, Витсель уходит, ждём ещё одного вратаря
4-02-2019, 23:00
«Зенит» даже люксембургскому «Дюделанжу» не смог забить

Происшествия на дорогах

0
127
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
0
148
27-06-2019, 12:06
В Невском районе лихач управляя каршеринговым авто сбил коляску с ребенком
0
223
18-06-2019, 09:32
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пенсионерку
0
233
14-06-2019, 10:07
Массовое ДТП на КАД
Наверх