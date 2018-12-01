КХЛ: избиение «Барыса» и сомнительный матч-штраф Ильина

Предыдущий матч «Автомобилист» крупно проиграл «Авангарду» (0:3). Таким образом, с 20 ноября экс-лидер чемпионата КХЛ проиграл четыре встречи из пяти: в игре с омичами не помог и вернувшийся в строй вратарь Коварж.

Но вот оборона «Барыса» оказалась бессильной перед Найджелом Доусом, Анатолием Голышевым и Стефаном Да Костой. «Барыс» пропустил СЕМЬ шайб, забив дважды, а лидеры атаки гостей (кроме Дэна Секстона) серьёзно улучшили персональную статистику. «Питерец.ру» посмотрел статистику: Доус возглавляет список бомбардиров Лиги (45 очков, у Никиты Гусева – 41) и делит первое место среди снайпером с Пуустиненом из «Нефтехимика» (по 17 шайб).

Торпедовцы играли с давним соперником – московским «Динамо». Здесь всеобщее внимание привлёк матч-штраф Даниила Ильина (к этому моменты нижегородцы вели 2:1). Основание столь сурового наказания, да ещё и в третьем периоде при разнице в счёте в одну шайбу – «подсечка». Сфолил Ильин за чужими воротами, а его команда за это поплатилась. В течение пятиминутки большинства динамовцы дважды забросили и одержали победу (Вадим Шипачёв набрал в этой встрече 3 очка).