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» » Баскетбольный «Зенит» избавился от Брэндона Дженнингса

Баскетбольный «Зенит» избавился от Брэндона Дженнингса

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Очередная кадровая неудача «Зенита», оставшегося без разыгрывающего по ходу сезона.

Были у «Зенита» и раньше проблемы с легионерами. В конце прошлого сезона был выведен из состава основной «большой» Дрю Гордон, который в итоге покинул наш клуб. Теперь принято решение расстаться с Брэндоном Дженнингсом, на которого возлагали большие надежды.

Ещё бы, ведь громко заявивший о себе ещё в школьный годы Дженнингс в 2010 году вошёл в первую сборную новичков НБА. Выступавший тогда за «Милуоки» Дженнингс составил компанию Стефану Карри, Тайрику Эвансу, Даррену Коллисону и Таджу Гибсону. Сам Джеймс Харден тогда попал лишь во вторую пятёрку. Потенциально Дженнингс мог играть в Единой Лиге ВТБ подобно Гаудлоку в сезоне – 2013/2014. В реальности получивший хороший по европейским меркам контракт Дженнингс выступал за «Зенит» нестабильно и сам начал публичную перепалку с главным тренером.

Итог закономерен – клуб досрочно прекратил контрактные отношения с Дженнингсом. Однако кто теперь будет выполнять роль основного разыгрывающего «Зенита» – загадка. Не понадобившийся «Зениту» в этом сезоне Артём Вихров в октябре заявил о завершении карьеры. «Питерец.ру» предлагает менеджменту «Зенита» два варианта: вернуть Вальтера Ходжа или переманить из Китая Малькольма Дилэйни.

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