Паршин продолжает феерить, а «Нефтехимик» сильнее «Ак Барса»

Болельщики СКА должны помнить эффектную и от этого ещё более обидную шайбу Дениса Паршина в наши ворота в матче 3 сентября. Обыграв СКА на старте чемпионата КХЛ, торпедовцы получили мощный положительный импульс. Не выбила команду Немировски из колеи и шестиматчевая проигрышная серия в октябре.

В прошлом туре нижегородский клуб раскатал дома «Северталь» (7:2), при этом Денис Паршин (на фото) набрал 3 (2+1) очка. Сегодня соперник у «Торпедо» был более серьёзный – «Салават Юлаев». Однако уже в середине первого периода торпедовцы вели 2:0 после шайб Варнакова и Паршина. Жарков отквитал один гол, но тот же Паршин установил окончательный счёт – 3:1 и четвёртая подряд победа «Торпедо».

«Нефтехимик» в дерби смог одержать волевую победу над «Ак Барсом». Казанцы вели 2:0 (отличились Яруллин и Ткачёв), но хозяевам «Нефтехим-Арены» удался камбэк. Пуустинен сократил разрыв в счёт, Здунов уравнял положение, а победный буллит исполнил Нестрашил.

«Питерец.ру» обратил внимание на «сухарь» бывшего вратаря СКА Александра Салака. Это «Слован» снова не смог забить на своём льду, и «Локомотив» победил (3:0).