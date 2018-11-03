ента новостей

23:02
Паршин продолжает феерить, а «Нефтехимик» сильнее «Ак Барса»
22:57
СКА едва не проиграл «Амуру»
19:09
Лжегринписовцы собирали подписи горожан за строительство мусоросжигательного завода
15:07
В Петербурге может появиться социальная карта студента
15:03
На развязке КАД с проспектом Культуры до декабря перекроют две полосы движения
08:37
Бензин начал падать в цене?
08:16
«Подорожник» для области
23:51
Провал Де Коло не помешал ЦСКА одолеть «Олимпиакос» в Евролиге
12:52
На Васильевском острове задержаны автоугонщики
12:42
В Приморском районе у телеведущей украли автомобиль
12:29
Депутаты Петербурга повторно призывают выкупить ДК им. Горького
12:27
Площадка отдыха на 87 километре КАД будет недоступна для водителей в течение трёх дней
12:24
Рабочая молодежь вскрыла Комсомольскую Капсулу времени
09:09
Козак не будет градоначальником
08:22
Дрозденко против квартир-студий
22:22
«Локомотив», «Урал», «Арсенал» и «Оренбург» вышли в ¼ финала Кубка России
19:26
Детские сады Петербурга и Ленобласти: плохое питание, инфекции и блохи
14:13
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:10
В конгрессном центре «Петроконгресс» прошла отраслевая ярмарка вакансий
11:52
В Ленобласти на озере Самро утонули два рыбака
11:46
Библиотека РГПУ им. А. И. Герцена получила в дар книгу о тренере Путина
10:56
Концерт камерной музыки для мандолины «РАЗУМ и ЭМОЦИИ»
10:48
В Петербурге почтили память жертв теракта над Синаем
09:52
В Петербурге встретили огонь Зимней универсиады−2019
09:40
В Красносельском района задержан педофил
09:00
Работа для категории 45+
08:37
Люди стали больше читать?
00:28
Чистое звучание нот любви
23:03
СКА выиграл два матча в КХЛ с общим счётом 12:1
21:13
Скандал с судейством матча волейбольного «Зенита» и «Динамо»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Паршин продолжает феерить, а «Нефтехимик» сильнее «Ак Барса»

Паршин продолжает феерить, а «Нефтехимик» сильнее «Ак Барса»

0
50
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.hctorpedo.ru
Форвард «Торпедо» Денис Паршин второй матч подряд сделал дубль.

Болельщики СКА должны помнить эффектную и от этого ещё более обидную шайбу Дениса Паршина в наши ворота в матче 3 сентября. Обыграв СКА на старте чемпионата КХЛ, торпедовцы получили мощный положительный импульс. Не выбила команду Немировски из колеи и шестиматчевая проигрышная серия в октябре.

В прошлом туре нижегородский клуб раскатал дома «Северталь» (7:2), при этом Денис Паршин (на фото) набрал 3 (2+1) очка. Сегодня соперник у «Торпедо» был более серьёзный – «Салават Юлаев». Однако уже в середине первого периода торпедовцы вели 2:0 после шайб Варнакова и Паршина. Жарков отквитал один гол, но тот же Паршин установил окончательный счёт – 3:1 и четвёртая подряд победа «Торпедо».

«Нефтехимик» в дерби смог одержать волевую победу над «Ак Барсом». Казанцы вели 2:0 (отличились Яруллин и Ткачёв), но хозяевам «Нефтехим-Арены» удался камбэк. Пуустинен сократил разрыв в счёт, Здунов уравнял положение, а победный буллит исполнил Нестрашил.

«Питерец.ру» обратил внимание на «сухарь» бывшего вратаря СКА Александра Салака. Это «Слован» снова не смог забить на своём льду, и «Локомотив» победил (3:0).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

9-09-2018, 22:39
Для нынешнего «Торпедо» и 0:3 по ходу матча – не проблема
5-11-2017, 16:03
СКА по буллитам обыграл «Торпедо», победу принёс бросок Гусева
3-09-2017, 00:21
СКА вёл в Нижнем Новгороде 3:1, но выиграл только по буллитам
28-08-2017, 21:38
КХЛ: «Торпедо» демонстрирует силу, Марков помогает победить «Ак Барсу»
14-11-2016, 22:55
«Салават Юлаев» Захаркина оказался сильнее «Торпедо» Скудры
27-08-2016, 20:46
Дубль Барабанова помог СКА одержать волевую победу над «Магниткой»

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
185
24-10-2018, 11:13
В ДТП на трассе «Скандинавия» пострадали 19 человек
0
312
9-10-2018, 14:08
Маршрутка и женщина на иномарке столкнулись на севере Петербурга
0
325
8-10-2018, 16:08
В Ленобласти произошло сразу два ДТП с тяжелыми последствиями
0
286
5-10-2018, 16:21
В Приморском районе иномарка врезалась в дерево
Наверх