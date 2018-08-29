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«Аякс», АЕК и «Янг Бойз» попали в Лигу Чемпионов

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
smotrisport.tv
Киевское «Динамо» должно благодарить судьбу за нулевую ничью с «Аяксом» дома.

0:0 в Киеве не назовёшь иначе, как стечением обстоятельств. Серб Душан Тадич (на фото) должен был открывать счёт ещё в первом тайме. Но, исполняя 11-метровый, Тадич перестарался: попал в штангу, уложив вратаря в другой угол. Были в этом матче и удар в перекладину Зиеша, и сэйвы вратаря Бойко. Динамовцы так и не смогли организовать штурм ворот «Аякса» и уступили по сумме двух матче со счётом 1:3. «Питерец.ру» сомневается, что венгр Кадар усилит защиту «Зенита»: против «Аякса» он сыграл неудачно (автогол в первом матче).

АЕК был на грани провала в матче с венгерским «Види». За команду из Секешфехервара сейчас выступает хорошо знакомый болельщикам «Зенита» Саволч Хусти. Однако из-за дисквалификации этот полузащитник в ответном матче не участвовал. АЕК выиграл в гостях 2:1 и вёл на своём поле 1:0. Однако ещё один бывший игрок «Зенита» Данко Лазович помог партнёру по команде сравнять счёт. После этого с поля были изгнаны два футболиста АЕКа, и если бы греческий клуб пропустил второй мяч, то на овертайм вышел бы вдевятером.

Швейцарский «Янг Бойз» смог переломить противостояние с загребским «Динамо» и выиграть гостевой матч (2:1), а вместе с ним – и путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов.
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