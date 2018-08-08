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Максименко ещё не готов постоянно защищать ворота «Спартака»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
В Греции молодой голкипер пропустил трижды, а «Спартак» проиграл в квалификации ЛЧ.

Фанаты «Олимпиакоса» приехали в Салоники поддерживать «красно-белых» в игре против ПАОКа – не помогло. А ведь начало игры выдалось для «Спартака» идеальным. Ивелин Попов открыл счёт уже на 7-й минуте, а через 10 минут Промес, казалось бы, решил исход противостояния. 2:0 в гостях в первом еврокубковом матче с не самым сильным соперником – оказалось, этого нынешнему «Спартаку» мало.

Команда Луческу-младшего резко прибавила, а вот оборона москвичей оказалась не готова к отчаянному штурму хозяев. Итог – к перерыву 2:0 превратились в 2:3. Если пенальти после попадания мяча в руку Зобнина «Питерец.ру» может назвать случайностью, то результативные ошибки Комбарова и Максименко имели место.

Молодой спартаковский голкипер явно исчерпал свой фарт. В чемпионате России Максименко не пропустил в двух первых матчах. Но первый же международный матч напомнил о травме Селихова.

Во втором тайме «Спартак» взялся бить пенальти, но Промес проиграл дуэль Пасхалакису. Итоговые 2:3 оставляют «Спартаку» неплохие шансы на выход в основной турнир Лиги Чемпионов. Но слишком уж много команда Карреры сегодня пропустила...
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