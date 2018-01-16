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» » СКА сильнее «Спартака», у Каблукова и Торесена – по 2 очка

СКА сильнее «Спартака», у Каблукова и Торесена – по 2 очка

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
photo.khl.ru
Невские армейцы одолели на своём льду «Спартак», который ведёт отчаянную борьбу за попадание в плей-офф.

Подопечные Вадима Епанчинцева (на фото) теперь имеют одинаковые показатели с московскими динамовцами – по 75 очков. Но «Динамо» провело на одну игру больше. Дубль защитника Хиетанена помог конкуренту «Спартака» одолеть дома «Куньлунь» (5:2), но схватка за попадание в восьмёрку продолжится.

СКА выиграл пятый матч подряд, забив «Спартаку» в каждом из периодов. «Питерец.ру» обратил внимание, что ворота «красно-белых» защищал не Беспалов, а Трушков. Не упустил случая отличиться в матче с нашей командой Дмитрий Калинин: а активе защитника – передача на Радила. Этот гол помог «Спартаку» избежать «сухого» поражения. В составе СКА по 2 результативных балла набрали Илья Каблуков и Патрик Торесен.

«Северсталь» потеряла 2 очка в игре с торпедовцами, уступив дома по буллитам со счётом 3:4. Череповецкий клуб расположился на седьмой строчке турнирной таблицы, но «Спартак» и московское «Динамо» буквально дышат в затылок «Северстали. Голкипер «Амура» Метсола отразил 34 броска в исполнении минских динамовцев и помог хабаровчанам победить (2:0).
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