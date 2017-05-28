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» » Манчини сменит Луческу в «Зените»

Манчини сменит Луческу в «Зените»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sportfm.ru
Новым главным тренером «Зенита» вскоре будет назначен итальянец Роберто Манчини, а Мирча Луческу в ближайшее время покинет свой пост.

Отставка Мирчи Луческу назревала: итоги сезона не оправдали ожиданий руководителей и болельщиков «Зенита». От румынского специалиста явно ждали большего, чем бронзовые медали и ранний вылет из Лиги Европы.

И вот СМИ распространили имя нового главного тренера «сине-бело-голубых». 52-летний итальянец Роберто Манчини станет следующим наставником «Зенита». Манчини был прекрасным нападающим, выступал за «Сампдорию» и «Лацио». Тренерскую карьеру он начал ассистентом в том же «Лацио», затем возглавлял «Фиорентину», «Интер» (дважды), «Манчестер Сити» и «Галатасарай». С «Интером» Манчини трижды выиграл Серию А, а «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии после почти полувекового перерыва. «Зенит» уже возглавлял итальянец Лучано Спаллетти, ныне – главный тренер «Ромы».

Другими претендентами на пост наставника нашей команды были Пауло Соуза («Фиорентина») и бывший главные тренер сборной Бельгии на ЧМ – 2014 и Евро – 2016 Марк Вильмотс. Мог возобновить тренерскую карьеру в «Зените» и знаменитый голландец Марко ван Бастен, но предпочтение отдали Манчини.
Все по теме: футбол Зенит тренер
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