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Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.euroleague.net
«Црвена Звезда» считалась удобным соперником для ПБК ЦСКА, тем неожиданнее стало поражение – 67:78.  

Если поражение ЦСКА в овертайме от «Фенербахче» можно было назвать случайностью, то сегодняшнее фиаско в Белграде – признак спада? Армейцы набрали жалкие 67 очков, а ведь в состав вернулся Нандо Де Коло (16 очков). Единственным позитивным моментом «Питерец.ру» считает высокую результативность Андрея Воронцевича, набравшего 21 очко.

У «Црвены Звезды» отлично сыграл центровой Огнен Кузмич, сделавший дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). Остановить его мощнейшая передняя линия ЦСКА (Хайнс, Огастин, Хряпа, Воронцевич и Курбанов) не смогла. Опытный Марко Симонович набрал 14 очков, американец Чарльз Дженкинс – 11 очков. ЦСКА с 12 победами остаётся на первом месте в таблице Евролиги.

Приблизился к армейцам мадридский «Реал», обыгравший в гостях турецкий «Анадолу Эфес». Самыми результативными в составе «Королевского клуба» стали Дончич (17 очков) и нестабильный в этом сезоне Руди Фернандес (14 очков). Сейчас продолжается матч «Олимпиакос» – «Фенербахче»: в третьей четверти греческий клуб ведёт «+17».
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