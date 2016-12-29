Баскетбольный ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге – на этот раз «Црвене Звезде»

Если поражение ЦСКА в овертайме от «Фенербахче» можно было назвать случайностью, то сегодняшнее фиаско в Белграде – признак спада? Армейцы набрали жалкие 67 очков, а ведь в состав вернулся Нандо Де Коло (16 очков). Единственным позитивным моментом «Питерец.ру» считает высокую результативность Андрея Воронцевича, набравшего 21 очко.

У «Црвены Звезды» отлично сыграл центровой Огнен Кузмич, сделавший дабл-дабл (16 очков + 10 подборов). Остановить его мощнейшая передняя линия ЦСКА (Хайнс, Огастин, Хряпа, Воронцевич и Курбанов) не смогла. Опытный Марко Симонович набрал 14 очков, американец Чарльз Дженкинс – 11 очков. ЦСКА с 12 победами остаётся на первом месте в таблице Евролиги.

Приблизился к армейцам мадридский «Реал», обыгравший в гостях турецкий «Анадолу Эфес». Самыми результативными в составе «Королевского клуба» стали Дончич (17 очков) и нестабильный в этом сезоне Руди Фернандес (14 очков). Сейчас продолжается матч «Олимпиакос» – «Фенербахче»: в третьей четверти греческий клуб ведёт «+17».