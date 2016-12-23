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» » «Спартак» выиграл ретроматч у «Локомотива» благодаря шайбе Стоа

«Спартак» выиграл ретроматч у «Локомотива» благодаря шайбе Стоа

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
Игра чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» стала настоящим шоу, повод – юбилей отечественного хоккея.

СКА сыграет свой следующий матч только 23 декабря в Тольятти с «Ладой». А в четверг в КХЛ состоялись четыре матча, один из которых стал особым. Организаторы попытались воссоздать эпоху: задействовали и актёра Дмитрия Назарова (на фото). Хоккеисты «Спартака» и «Локомотива» вышли на лёд в ретро-форме, и встреча началась.

Ярославцы преодолели временный кризис и уверенно держатся в зоне плей-офф. А вот провалившему старт «Спартаку» нужно обгонять «Сочи» и «Витязь». Но первый период завершился в пользу «Локомотива»: легионерский гол соорудили Кронвалль и Контиола.

Однако «красно-белым» удалась волевая победа. На 24-й минуте Мирнов сравнял счёт, а победную шайбу в этом символическом матче забросил американец Райан Стоа. «Питерец.ру» обратил внимание на появление в составе «Спартака» поигравшего в КХЛ Тима Стэплтона.

Во встрече прямых конкурентов «Спартака» за путёвку в плей-офф «Витязь» в гостях разгромил «Сочи» (5:2). Здесь дублём отметился неувядаемый Максим Афиногенов. ЦСКА одержал трудовую победу над «Нефтехимиком» (3:1).
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