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Питерец.ру » Культура » Лекция "Святки-колядки" пройдёт в Петербурге

Лекция "Святки-колядки" пройдёт в Петербурге

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51
Опубликовал: 1lastochka
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Фото:
vk.com
23 декабря 2019 года в библиотеке «МеДиаЛог» состоится лекция «СВЯТКИ-КОЛЯДКИ: Мифологемы свято-рождественского и колядного циклов».

23 декабря 2019 года в библиотеке «МеДиаЛог» (ул. Партизана Германа, 5) состоится лекция «СВЯТКИ-КОЛЯДКИ: Мифологемы свято-рождественского иколядного циклов».
Лилия Шамова, кандидат искусствоведения, педагог и концертмейстер высшей квалификационной категории, научный сотрудник Российского Этнографического музея и автор книги «Причётные формы мордвы-эрзи Присурья» расскажет о том, как на Руси справляли Рождество, как колядовали, где берут истоки наши традиции и обряды.
Приближается Новый год. В воздухе витает ожидание чего-то сказочного, волшебного и счастливого. Каждый год в предновогодние дни хочется верить в чудо, потому что в остальные дни года мы слишком заняты ежедневными хлопотами, работой и делами. Во все века люди в предновогодние дни подводили итоги и надеялись на лучшее.
Зимние Святки являются самым веселым из славянских празднеств. В этот день, согласно поверью, солнце наряжается в сарафан и кокошник и едет «на разрисованном возочке на вороном конечке» в теплые страны (к весне и лету).
На лекции вы убедитесь в том, что чудо всегда где-то рядом. Главное – в него верить!

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