Лекция "Святки-колядки" пройдёт в Петербурге

23 декабря 2019 года в библиотеке «МеДиаЛог» (ул. Партизана Германа, 5) состоится лекция «СВЯТКИ-КОЛЯДКИ: Мифологемы свято-рождественского иколядного циклов» .

Лилия Шамова, кандидат искусствоведения, педагог и концертмейстер высшей квалификационной категории, научный сотрудник Российского Этнографического музея и автор книги «Причётные формы мордвы-эрзи Присурья» расскажет о том, как на Руси справляли Рождество, как колядовали, где берут истоки наши традиции и обряды.

Приближается Новый год. В воздухе витает ожидание чего-то сказочного, волшебного и счастливого. Каждый год в предновогодние дни хочется верить в чудо, потому что в остальные дни года мы слишком заняты ежедневными хлопотами, работой и делами. Во все века люди в предновогодние дни подводили итоги и надеялись на лучшее.

Зимние Святки являются самым веселым из славянских празднеств. В этот день, согласно поверью, солнце наряжается в сарафан и кокошник и едет «на разрисованном возочке на вороном конечке» в теплые страны (к весне и лету).

На лекции вы убедитесь в том, что чудо всегда где-то рядом. Главное – в него верить!