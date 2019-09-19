Фестиваль фильмов Северной Кореи!

24 сентября на «Ленфильме» в 18:00 откроется 17-й Пхеньянский международный кинофестиваль.

Киностудия договорилась с Северной Кореей о культурном обмене между нашими странами. На фестиваль в КНДР поедут ленфильмовские кинокартины «Мальчик русский», «Контрибуция», «Развод по собственному желанию» и «Голоса в старых стенах». Пхеньянский международный кинофестиваль считается крупнейшим в Северной Корее.

На киностудии в дни фестиваля будут показаны пять фильмов северокорейского кинематографа. У петербуржцев и гостей города появится редкая возможность увидеть фильмы одной из самых закрытых стран в мире. Откроет фестиваль на «Ленфильме» Временный Поверенный в делах Посольства КНДР в РФ Зин Чжон Хеп, секретарь по культуре Посольства КНДР Ан Ын Чхол и корреспондент ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) Ли Чхол Су.

В программе:

24 сентября в 18:00 - торжественное открытие и показ фильма «Молодость» (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1060789/).

Научный сотрудник Ги Хо стремится только к историческим исследованиям. Он настоящий трудоголик. Однако ему уже перевалило за 30 лет и его мать хочет, чтобы он женился. Однако только не на спортсменке. Все поиски неудачны, но однажды Ги Хо познакомился с девушкой по имени Ын Ген – тхэквондисткой. Герой и его мать ошибочно принимают ее за швею. В международных соревнованиях Ын Ген прославила Родину, а мать очень радуется тому, что может принять ее как сноху.

25 сентября

14:00 – «Марафонский бег к славе» (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1060807/)

Чон Сон Ок приложила множество усилий, чтобы попасть в государственную сборную команду по бегу. Но на Атлантической олимпиаде она потерпела поражение. Разочаровавшись в себе, она решила покинуть марафон и возвратиться в родной край. Там она сравнивает себя со скромными односельчанами.

Со временем Товарищ Ким Чен Ир заботливо принял меры по развитию женского марафона. Это позволило Чон Сон Ок вернуться на беговую дорожку. Она твердо решила отвечать всей душой на ту любовь и доверие, что выказал ей Великий лидер. Ее напряженные усилия не стали напрасными. В марафонском беге среди женщин Чемпионата мира по легкой атлетике в Испании она заняла первое место, победив мировых звезд спорта. Она демонстрировала достоинство Кимирсенской нации, ей гордилась вся страна. Прототип фильма – Чон Сон Ок, которая заняла первое место в Чемпионате мира по легкой атлетике

16:00 – «Зовёт Гванчжу» (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1060843/)

Во время оккупации японцы активно оскорбляли и презирали корейцев. Во время бейсбольного матча между корейскими и японскими школьниками случилось происшествие - японцы обидели корейскую школьницу.

Этот случай заставил Се Уна с его товарищами встать на борьбу. Злые японцы мобилизовали войска, полицию и даже японских школьников, чтобы подавить сопротивление. Земля Гванчжу была облита кровью корейских патриотов. Се Ун с его товарищами поняли, что для победы им нужен сильный и великий лидер. Они отправились на его поиски в Китайский город Гирин - центр антияпонской борьбы.

26 сентября

17:00 – «Рассказ о нашей семье» (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1060854/)

18-летняя девушка Чон А берет на попечительство сирот семьи Ын Чжона, чем доказывает, что Северная Корея – это единая и счастливая семья.

Фильму вручена высшая премия на 15-м Пхеньянском международном кинофестивале.

19:00 – «Товарищ Ким летает» (https://lenfilm-even-org.timepad.ru/event/1060860/)

С детства Ен Ми мечтала летать, у нее прирожденный талант акробата. Однако после средней школы по воле отца она работает в шахте.

Но мечта не оставила ее, она вступила в ударный отряд, с которым переехала в Пхеньян. Там, преодолев все трудности, она смогла сдать экзамены и устроится акробатом в цирк.

Возможность регистрации: https://lenfilm-even-org.timepad.ru/org/index/