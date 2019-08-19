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Благотворительный вечер «Поэтическое сердце»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Благотворительный вечер «Поэтическое сердце» с участием Ивана Ожогина и Татьяны Колгановой

12 сентября 2019 года с 19.00 до 21.00 в музее современного участия АРТМУЗА (Галерея Ц) пройдёт благотворительный поэтический вечер «Поэтическое сердце» с участием актёра театра и кино, певца Ивана Ожогина и актрисы театра и кино, режиссёра Татьяны Колгановой.

«Выход для аутиста – это выход из аута в жизнь, который нужно искать вместе», - считает основатель фонда содействия решению проблем аутизма «АНТОН ТУТ РЯДОМ» Любовь Аркус.

Благотворительный вечер пройдет в жанре моно-спектакля. Иван Ожогин, лауреат российской национальной премии «Музыкальное сердце театра», исполнивший роль графа Кролока в мюзикле «Бал вампиров» и Татьяна Колганова, театральная и кино-актриса, сыгравшая более чем в шестидесяти картинах отечественных и зарубежных режиссеров, лауреат XX Фестиваля российского кино «Окно в Европу», подарят гостям встречу с лирическими стихотворениями современных петербургских поэтов.

Одно из лучших явлений в современной культуре, – что известные актеры принимают живое участие в жизни благотворительных фондов. Их талант помогает самым разным людям увидеть чужую боль, не остаться равнодушными. Наверное, именно в этом – высшая цель искусства. На благотворительном вечере 12 сентября каждый из присутствующих сможет услышать сегодняшнее дыхание поэзии Петербурга, почувствовать собственным сердцем биение ее сердца.

Организатором вечера выступит музей современного искусства АРТМУЗА. Соорганизатор – Информационное Агентство «Невские Новости».

Билеты на мероприятие приобретать не нужно. Любой желающий сможет внести пожертвование на месте.

Вырученные средства будут перечислены в пользу благотворительного фонда содействия решению проблем аутизма «АНТОН ТУТ РЯДОМ».

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке: https://artmuza.spb.ru/events/1685-blagotvoritelnyy-poeticheskiy-vecher-s-uchastiem-ivana-ozhogina.html

Тех, кто хочет помочь детям и взрослым с аутизмом и любит поэзию, Татьяна Колганова и Иван Ожогин ждут 12 сентября 2019 года – 19.00. АРТМУЗА

Источник: АРТМУЗА
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