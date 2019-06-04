В здании Музея Арктики и Антарктики пройдет ремонт

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта церкви святителя Николая на улице Марата в Санкт-Петербурге, где располагается Музей Арктики и Антарктики. По итогам проверки выдано положительное заключение.

Строительство храма Святителя Николая Чудотворца началось в Петербурге 20 августа 1820 года и продолжалось из-за недостатка средств восемнадцать лет. По проекту архитектора А.И. Мельникова здание было построено в стиле позднего ампира. В начале XX века храм был превращен в единоверческий собор, поскольку в то время в Петербурге проживало несколько тысяч единоверцев, приверженцев одного из направлений старообрядчества, которые при сохранении древних богослужебных чинов и древнерусского бытового уклада признавали иерархическую юрисдикцию Московского Патриархата.

31 мая 1931 года храм был закрыт, затем в его здании разместили Музей Арктики, переименованный в 1958 году в Музей Арктики и Антарктики. Зданию был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. Долгое время велись переговоры о возвращении верующим здания Никольской Единоверческой церкви. Общине была возвращена южная часовня храма и помещения, в которых до революции располагалась приходская школа, но само здание собора пока занимает музей.

Два года назад при обследовании здания было выявлено, что его стереобат находится в неудовлетворительном состоянии: плиты мощения смещены, нарушена их устойчивость, заметно расслоение и вспучивание блоков облицовки площадок и другие дефекты.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, предусмотрен ремонт и реставрация ступеней главного входа и стереобата. В ходе запланированных работ, помимо прочего, пройдет восстановление утраченных участков покрытий из полихромной метлахской плитки. Сделанные ранее вставки из неоригинальных материалов будут удалены. Также будут воссозданы разрушившиеся ступени здания, очищены участки биопоражения и проведены мероприятия по гидрофобизации поверхности известняка. Кроме того, будут очищены и покрашены металлические поверхности пандусов.

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Генпроектировщик: ЗАО Реставрационный, Проектный, Научный Центр «СПЕЦИАЛИСТ».