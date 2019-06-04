В Галерее Кустановича - персональной галерее Дмитрия Кустановича – художника, который вошел в историю искусства как основатель нового стиля – пространственный реализм, с 5 июня по 15 сентября 2019 года пройдет выставка живописи – «Цветные сны белых ночей Петербурга».

Цвет считается самым экспрессивным средством выразительности в живописи, и в живописной системе Кустановича цвету также отводится очень важная роль.

В изображениях цветов, натюрмортах, картинах серии «Бабочки» цвет является знаком экспрессии и чувства, который находит отклик в воображении зрителя.

Монохромное цветовое решение и контраст ахроматических цветов в картинах серии «Городские дожди» отражают особенности характера Северной столицы, противоречивый и суровый дух этого города, энергию и ритм мегаполиса.

Для произведений «Под небом Северной столицы» характерен «Ледяной», «зимний» колорит, отражающий аристократический образ города строгой и изысканной архитектуры.

Летние петербургские улицы художник пишет теми сочными красками, которые можно увидеть при полуденном зное, когда цвета становятся предельно яркими. Петербург, написанный в жизнерадостных цветах, мгновенно преображается. К традиционной монохромной гамме зачастую подключаются пудровые оттенки, передающие лучи заката и розовую дымку воздуха.

В лесных пейзажах художник предпочитает гамму родственных оттенков. Нередко «лесной» колорит становится почти монохромным и включает в себя все оттенки зеленого. Такое решение воплощает идею образа леса как единого организма, отдельного, автономного мира.

Известно, что цвет обладает собственной массой, поэтому если художник стремится придать эффект легкости – он использует холодный спектр, если его цель – достижение ощущения незыблемости, то на помощь приходит теплый колорит. Необыкновенной легкости исполнены морские пейзажи художника, в то время как «земные» пейзажи полны ощущения первородной энергии и силы.

В живописи цвет неразрывно связан с тоном и подчиняется тону. В пространственном реализме Кустановича эффект стереометричности и динамичности достигается, в том числе, и путем перехода цветовой гаммы в другую тональность. Так как в процессе создания живописного полотна Кустанович использует несколько условных плоскостей (при этом оставаясь в рамках одной физической плоскости), то для каждой плоскости автор подбирает свой тон и, соответственно, свой цвет. Такая модуляция (переход из одной тональности в другую) является одним из цветовых приемов пространственного реализма Кустановича. Это колористическое решение является авторским переосмыслением импрессионистической концепции работы с цветом: расслоение не только на отдельные мазки цвета, но и на цветовые плоскости позволяет создать глубокое и активное пространство, которое не только уводит взгляд зрителя в условную даль, но и само «обращается» к нему.

Присутствует определенная взаимозависимость формы и цвета, чем художник нередко пользуется. Известно, что цвет способен деформировать форму: теплая часть спектра тяготеет к широким и округлым формам, холодная – начинает ограняться прямыми. Это объясняет то, что морские пейзажи (в первую очередь, картины из серии «Сны на Неве») кажутся более «острыми» и пронзительными, чем пейзажи лесные или деревенские, где преобладают теплые тона.

Кустанович работает с цветом как с осязаемым материалом. Цвет и краска (фактически - фактура) неотделимы друг от друга в произведениях художника. То тягучий и сочный, то прозрачный и легкий характер мазка и цвета во многом определяют выразительность работ художника.

В картинах из серии «Женские образы» художник прибегает к модуляциям теплых и холодных оттенков, чтобы проработать рельеф лица и тела, в пейзажах при помощи таких модуляций он прорабатывает всю плоскость картины. Контрасты теплых и холодных цветов дают ощущение воздушности и легкой прозрачной дымки, окутывающей пространство.

Художник создает собственную концепцию использования цвета и следует ей в своих произведениях. Цвет в работах Кустановича всегда отчетливо передает настроение картины и затрагивает самые тонкие струны души любого зрителя.

В галерее вы сможете увидеть и приобрести не только оригиналы картин мастера, но и их репродукции с оригинальной подписью автора, изделия из натуралной кожи и сувенирную продукцию с репродукциями картин Дмитрия Кустановича.

Дата: 05 июня - 15 сентяюря 2019

Время работы: ежедневно с 12-00 до 20-00

Вход на выставку свободный и бесплатный для всех желающих

Галерея Кустановича расположена по адресу: СПб, ул.Большая Конюшенная, 11 (2-й двор Капеллы)