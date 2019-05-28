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IV общероссийский форум «История России 4.0»

0
28
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
IV общероссийский форум «История России 4.0» объединил специалистов 19 PR – команд мультимедийных парков «Россия – моя

27 мая в Санкт-Петербургском историческом парке прошел IV общероссийский форум «История России 4.0», который объединил специалистов 19 PR - команд мультимедийных парков «Россия – моя история».

Мероприятие посвящено деятельности пресс-служб и трендам в информационном обеспечении социально-значимых проектов. Как структурированы современные коммуникации в сфере культуры и в чем их принципиальные отличия от других профессиональных областей, а также как применять новые инструменты для построения стратегии продвижения федерального проекта и управления репутацией обсудили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Краснодара, Волгограда, Казани, Екатеринбурга, Махачкалы, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-На-Дону, Самары, Уфы, Якутска, Владивостока, а также приглашенные гости из Севастополя, Сургута и Челябинска.

Программа форума объединила важные темы продвижения исторического проекта – историческая концепция, антикризисные коммуникации, представительство и активность в социальных сетях, отношения с органами государственной власти.

Выступление одного из авторов экспозиций «Россия-Моя история» П. В. Кузенкова с темой «Ценность и смысл истории» открыло практическую часть форума, которая началась сразу после приветственных слов заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Е. В. Раздорской.

Темы антикризисных коммуникаций и профессионального подхода к управлению репутацией в социальных сетях раскрыли практикующие специалисты компании «PR – Partners», генеральный директор Инна Анисимова и digital-директор Дамир Фейзулов, которые провели практические тренинги и вместе с участниками форума рассмотрели актуальные кейсы социально-культурных проектов.

Почетным приглашенным спикером форума в этот раз стал Заместитель начальника Управления информации - пресс-службы Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Дмитрий Шабельников. Он рассказал о том, как выглядит деловая коммуникация и взаимодействие культурных проектов с органами государственной власти с точки зрения последних в докладе на тему «GR с той стороны».

Четвертый практический форум цикла «История России» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и дал возможность провести развернутую встречу более 40 специалистов в области продвижения социально значимых и культурных проектов.

Напомним, что по итогам 2018 года мультимедийный проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку самых упоминаемых в СМИ культурных проектов в России в рейтинге компании «Медиалогия» наряду со старейшими музеями страны.

Исторический парк «Россия – моя история» расположен по адресу: ул. Бассейная, д. 32, стр. 1

Режим работы: вт – вс: с 10.00 до 20.00, пн – выходной день.

Источник: Исторический парк “Россия – Моя История”
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