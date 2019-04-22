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» » Ремонт дворца Белосельских-Белозерских в центре Петербург

Ремонт дворца Белосельских-Белозерских в центре Петербург

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32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Санкт-Петербурге пройдет ремонт в одном из самых красивых дворцов города

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта цокольного этажа здания дворца Белосельских-Белозерских в центре Санкт-Петербурга. По итогам рассмотрения выдано два положительных заключения.

Дворец, построенный в 1800 году второй женой князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, Анной Григорьевной, изначально был спроектирован в стиле классицизма. Со временем его вид перестал устраивать владельцев, и тогда архитектору Андрею Ивановичу Штакеншнейдеру поручили перестройку здания. В 1848 году значительным изменениям подверглись выходящие на Невский проспект и Фонтанку корпуса, были возведены два новых флигеля во дворе здания. Обновленные фасады дворца выполнены в стиле барокко, с терракотовыми фигурами атлантов на фасаде и кариатидами внутри помещений: это первый случай применения стиля барокко в Петербурге XIX века. В здание провели водопровод, а деревянную мостовую напротив него заменили брусчаткой.

В 1884 году прекрасный дворец был продан великому князю Сергею Александровичу, получил название Сергиевского и претерпел некоторые изменения в планировке. Во время Первой мировой войны его тогдашний владелец, великий князь Дмитрий Павлович, предоставил несколько залов здания англо-русскому лазарету, а вскоре был вынужден покинуть Россию из-за участия в убийстве Распутина.

В 1918 году здание было национализировано, и несколько десятилетий его занимали различные государственные и коммерческие организации. В настоящее время здесь располагается концертный зал, по зданию проводятся экскурсии.

Проект, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провел Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России, предусматривает устранение аварийных участков несущих и ограждающих конструкций цокольного этажа здания и капитальный ремонт самого цокольного этажа. Работы будут проводиться в целях сохранения памятника – дворец Белосельских-Белозерских признан объектом культурного наследия народов РФ федерального значения.

В рамках реализации проекта будут усилены 19 участков цокольного этажа общей площадью 1982,2 кв.м, причем стены будут усилены методом торкретирования. Предусмотрены зачеканка и инъецирование трещин в кирпичных стенах и сводах, установка металлических скоб в местах трещин, заделка отверстий кирпичом или раствором в стенах и сводах, устройство монолитных перекрытий, а также металлических обрамлений и перемычек в кирпичных стенах.

Кроме того, будет произведено усиление проемов, устройство полов по грунту и кирпичных перегородок, прокладка внутренних инженерных сетей, а также внутренние отделочные и иные необходимые работы.

Финансирование капитального ремонта будет осуществляться из средств федерального бюджета.

Генеральный проектировщик - ООО «РЕСТРОН».

Источник: Главгосэкспертиза
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