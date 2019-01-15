Мировая премьера фильма «Мальчик русский» состоится на Берлинском международном кинофестивале. Фильм создан при поддержке Министерства Культуры РФ и правительства города Санкт-Петербург.

«Мальчик русский» – это история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. «Слухачами» в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы. Сценарий режиссер Александр Золотухин написал сам еще во время обучения в мастерской А.Н. Сокурова. Генеральный продюсер фильма — Эдуард Анатольевич Пичугин. Художественный руководитель проекта — Александр Николаевич Сокуров.

- Мы не ставили перед собой задачи точного воспроизведения исторической достоверности событий. Акцент делался на создание образа Первой мировой. Показать людей: их мысли, ощущения, тревоги. Этим людям ещё предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагического ХХ века. Я очень благодарен моему мастеру Александру Николаевичу Сокурову за его помощь на каждом этапе работы над фильмом, – сказал Александр Золотухин.

Съемки проходили в Петербурге и области, на фортах Кронштадта и на улицах Выборгского замка. В масштабных сценах были задействованы и петербургские актеры, и непрофессиональные исполнители.

Это уже четвертый совместный проект Фонда Александра Сокурова «Пример интонации» и киностудии «Ленфильм». В ко-продукции были созданы фильмы «Теснота» режиссера Кантемира Балагова, «Софичка» Киры Коваленко и «Глубокие реки» Владимира Битокова. Все режиссеры – выпускники Мастерской А.Н. Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете.

Стоит отметить, что в России не часто снимают фильмы о Первой мировой войне. Киностудия «Ленфильм» надеется, что зрителям и жюри фестиваля понравится картина молодого автора, а критики оценят ее по достоинству. Желаем Александр Золотухину успехов на Берлинале.

Расписание показов «Мальчика русского» в Берлине:

9 февраля в 09:30 в кинотеатре CinemaxX 6;

10 февраля в 16:00 в кинотеатре Delphi;

11 февраля в 21:00 в кинотеатре CineStar 8;

13 февраля в 20:00 в кинотеатре Cubix 9;

16 февраля в 16:15 в кинотеатре Zoo-Palast 2.