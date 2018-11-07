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Молодежный исторический фестиваль-квест "Семь эпох"

0
69
Опубликовал: OlgaOlga
0
Фото:
vk.com
В Доме молодежи «ФОРПОСТ» состоится Исторический фестиваль-квест «Семь эпох»

11 ноября в Доме молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского районга Санкт-Петербурга состоится Исторический фестиваль-квест «Семь эпох», посвященный Дню воинской славы России.

Участников фестиваля ждет увлекательное путешествие по интерактивным площадкам, где они смогут проверить свои знания по военной истории России и узнать много нового и интересного.
На старте каждая команда получает путевой лист. Цель квеста – выполнить задания на всех исторических площадках и получить максимальное количество баллов.
Реконструторы готовят много интересных испытаний, среди них:

- Сборка-разборка винтовки Мосина
- Скатка шинели
- Штыковой бой
- Приемы фехтования
- Набойка по ткани
- Народные игры русской деревни
- Русская трапеза
- Строевая подготовка со щитами
- Доспехи воинов Древней Руси
- Античные игры и многое другое!

Все задания выполняются после коротких мастер-классов от реконструкторов. Также на площадках проводятся небольшие викторины на знание военной истории.

Количество человек в команде: 5-7. Возраст участников: от 14 до 30 лет.
Участие – бесплатно, по регистрации.

Дата: 11 ноября, 13.00
Дом молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района, Большой Сампсониевский пр., д.37

Регистрация команд: https://vk.com/forpostquest

Источник: vk.com/forpostquest
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