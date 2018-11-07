Молодежный исторический фестиваль-квест "Семь эпох"

11 ноября в Доме молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского районга Санкт-Петербурга состоится Исторический фестиваль-квест «Семь эпох», посвященный Дню воинской славы России.

Участников фестиваля ждет увлекательное путешествие по интерактивным площадкам, где они смогут проверить свои знания по военной истории России и узнать много нового и интересного.

На старте каждая команда получает путевой лист. Цель квеста – выполнить задания на всех исторических площадках и получить максимальное количество баллов.

Реконструторы готовят много интересных испытаний, среди них:

- Сборка-разборка винтовки Мосина

- Скатка шинели

- Штыковой бой

- Приемы фехтования

- Набойка по ткани

- Народные игры русской деревни

- Русская трапеза

- Строевая подготовка со щитами

- Доспехи воинов Древней Руси

- Античные игры и многое другое!

Все задания выполняются после коротких мастер-классов от реконструкторов. Также на площадках проводятся небольшие викторины на знание военной истории.

Количество человек в команде: 5-7. Возраст участников: от 14 до 30 лет.

Участие – бесплатно, по регистрации.

Дата: 11 ноября, 13.00

Дом молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района, Большой Сампсониевский пр., д.37

Регистрация команд: https://vk.com/forpostquest