Молодежный исторический фестиваль-квест "Семь эпох"

11 ноября в Доме молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского районга Санкт-Петербурга состоится Исторический фестиваль-квест «Семь эпох», посвященный Дню воинской славы России.
Участников фестиваля ждет увлекательное путешествие по интерактивным площадкам, где они смогут проверить свои знания по военной истории России и узнать много нового и интересного.
На старте каждая команда получает путевой лист. Цель квеста – выполнить задания на всех исторических площадках и получить максимальное количество баллов.
Реконструторы готовят много интересных испытаний, среди них:
- Сборка-разборка винтовки Мосина
- Скатка шинели
- Штыковой бой
- Приемы фехтования
- Набойка по ткани
- Народные игры русской деревни
- Русская трапеза
- Строевая подготовка со щитами
- Доспехи воинов Древней Руси
- Античные игры и многое другое!
Все задания выполняются после коротких мастер-классов от реконструкторов. Также на площадках проводятся небольшие викторины на знание военной истории.
Количество человек в команде: 5-7. Возраст участников: от 14 до 30 лет.
Участие – бесплатно, по регистрации.
Дата: 11 ноября, 13.00
Дом молодежи «ФОРПОСТ» Выборгского района, Большой Сампсониевский пр., д.37
Регистрация команд: https://vk.com/forpostquest