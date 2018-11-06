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Фотовыставка экспедиции “Эковолна”

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Эковолна
Фотовыставка экспедиции “Эковолна” будет представлена на баркемпе в Санкт-Петербурге

7 и 8 ноября 2018 года в Точке кипения - Санкт-Петербург команда АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований»  представит необычную экспозицию -  фотовыставку, посвященную экспедиции “Эковолна”. Мероприятие пройдет в рамках баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35".

Экспедиция «Эковолна» - первая в России речная экспедиция на судне, работающем на солнечной энергии. От Санкт-Петербурга до Астрахани пройден путь 5987 км через 20 регионов страны.

Электрокатамаран на солнечных батареях был построен в Санкт-Петербурге в 2017 году. За 105 дней пути в разных погодных и географических условиях, солнечной энергии оказалось достаточно для работы электродвигателей, бытовой техники, навигационного, офисного и другого оборудования.

В 2018 году установлен мировой рекорд самого протяженного речного перехода без использования горючего топлива – 5987 км., с учетом маршрутов исследований и презентационных экскурсий.

Опыт экспедиции доказал эффективность использования солнечной энергии на речном транспорте в различных географических условиях.

В фотовыставке представлено 20 фоторабот в формате репортаж. На снимках запечатлены самые важные и интересные моменты экспедиции.

От Санкт-Петербурга до Астрахани в 20 регионах страны, в полусотне населенных пунктов состоялись презентации, пресс-конференции и экосубботники! Научно-технические фестивали «Эковолна» состоялась в 14 крупных городах России где студенты и школьники принимали участие в квестах, мастер-классах и лекциях. Все желающие могли познакомиться с инновационным судном, узнать о преимуществах использования возобновляемых источников энергии на водном транспорте.

Задачи экспедиции, в части сохранения водных ресурсов и использования возобновляемых источников энергии, соответствуют целям устойчивого развития ООН до 2030 года. На борту катамарана реализован проект «плавучий университет» – обучение через исследование. В партнерстве с кафедрой международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО, географическим факультетом МГУ, проведены исследования параметров окружающей среды, экологии воды и энергоэффективности. На протяжении всего маршрута студенты ВУЗов и колледжей проходили производственную практику на исследовательском судне. Совместно с компанией Port 78 проведена параметризация объектов инфраструктуры водных путей, на основе которой будет предложена дорожная карта развития водного туризма.

“Своим примером экспедиция «Эковолна» показала, что уже сегодня комфортное путешествие без вреда для окружающей среды можно воплотить в реальность. «Успех нашей экспедиции дал ясно понять, что у экологического вида водного транспорта огромное будущее и мы не собираемся останавливаться на достигнутом, уже в следующем году представим новые инженерные решения» – комментирует Евгений Казанов, руководитель экспедиции, директор АНО «НЦ ИКС».

Экспедиция реализована в рамках проекта “Инженерные конкурсы и соревнования” дорожной карты «Маринет» Национальной технологической инициативы, при поддержке Агентства стратегических инициатив, Росморречфлота, Российской академии образования, Института географии РАН.

Фотовыставка экспедиции “Эковолна”

Фотовыставка экспедиции “Эковолна”

Фотовыставка экспедиции “Эковолна”

Источник: Эковолна
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