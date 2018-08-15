Концерт акапелла группы Plusfive

21 августа на крыше Roof Placе с незабываемым видом на Васильевский остров выступит известный петербургский a capella band Plusfive с особенным летним концертом!
ПЛАН :
Подняться над городом и провести вечер на крыше под открытым небом.
Насладиться закатом и панорамным видом Финского залива.
Наполнить всё происходящее особым смыслом с помощью отличной музыки.
Концерт на крыше без единого музыкального инструмента представит великолепная пятёрка обаятельных музыкантов из a capella группы Plusfive. Используя только голоса, микрофоны и непреодолимое обаяние эти парни могут с лёгкостью раскачать танцпол и зажечь энергией самых сдержанных слушателей.
Лучшие среди Российских коллективов (по мнению членов жюри международного конкурса Acappella Moscow 2018), талантливые артисты Plusfive исполнят мировые хиты в авторских аранжировках и изменят ваше представление о возможностях человеческого голоса.
Вне зависимости от возраста и пола, каждый зритель получит свою порцию серотонина.
На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы.
Билеты: https://vk.cc/8isUEv
Продолжительность мероприятия –1 час 30 минут;
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Организатор концерта: RoofCInemaEvents