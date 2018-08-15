ента новостей

20:58
Концерт акапелла группы Plusfive
16:58
Ядовитые выхлопы вместо полезной энергии: шведы не будут строить электростанцию в Новоселках
13:40
В Невском районе сгорела иномарка
13:37
В Красносельском районе обнаружена без присмотра пятилетняя девочка
12:17
В Приморском районе женщины на иномарки врезались в столб
10:46
В Невском районе турок напал с ножом на петербуржца
10:35
В Ленобласти насильник напал на школьницу
08:13
Милонов против колбасы
00:24
Крах «Спартака» в отборе Лиги Чемпионов
20:32
Открытие выставки «Дизайн. Конвергенция»
16:25
Депутаты прокомментировали выходку молодых людей, которые забрались на Медный всадник с мангалом
16:17
Стихийная свалка появилась около детского сада в Красном Селе
10:32
В Московском районе в квартире горел балкон
10:20
В Центральном районе задержан угонщик автобуса
09:38
В Красносельском районе мигрант изнасиловал школьницу
08:06
Две радуги
00:00
1 удар = 1 гол: так сыграл «Зенит» в Казани
21:48
Баскетбольный «Зенит» выходит из отпуска 14 августа
17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
17:27
На крыше Roof Place состоится спектакль финалистов шоу "Comedy Баттл"
17:17
Лекция Юлии Арутюнян «Русский стиль в изобразительном искусстве»
13:39
Третий сезон кинопоказов FREEDOM CINEMA
13:35
Вандалы установили мангал на Медном всаднике
12:53
Лекторий не для всех: секс, гламур и одиночество в искусстве
12:48
В Парголово обокрали строительную фирму
11:52
На путепроводе КАД над Шоссейной улицей перекроют две полосы движения
11:47
Международный open-air науки и технологий Geek Picnic
09:57
В Петербурге «карманники» обокрали двух иностранцев
08:11
Новые первокурсники
21:52
День удалений в чемпионате России
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Концерт акапелла группы Plusfive

Концерт акапелла группы Plusfive

0
3
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На крыше Roof Placе выступит известный петербургский a capella band Plusfive с особенным летним концертом!

21 августа на крыше Roof Placе с незабываемым видом на Васильевский остров выступит известный петербургский a capella band Plusfive с особенным летним концертом!

ПЛАН :
Подняться над городом и провести вечер на крыше под открытым небом.
Насладиться закатом и панорамным видом Финского залива.
Наполнить всё происходящее особым смыслом с помощью отличной музыки.

Концерт на крыше без единого музыкального инструмента представит великолепная пятёрка обаятельных музыкантов из a capella группы Plusfive. Используя только голоса, микрофоны и непреодолимое обаяние эти парни могут с лёгкостью раскачать танцпол и зажечь энергией самых сдержанных слушателей.

Лучшие среди Российских коллективов (по мнению членов жюри международного конкурса Acappella Moscow 2018), талантливые артисты Plusfive исполнят мировые хиты в авторских аранжировках и изменят ваше представление о возможностях человеческого голоса.

Вне зависимости от возраста и пола, каждый зритель получит свою порцию серотонина.

На крыше есть навес от дождя, работает бар&зона фудкорта, зрителям выдают теплые пледы.

Билеты: https://vk.cc/8isUEv

Продолжительность мероприятия –1 час 30 минут;
(0+)

Организатор концерта: RoofCInemaEvents
Источник: RoofCInemaEvents
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

6-08-2018, 13:11
Концерт «Полночь в Париже»
17-07-2018, 10:46
Незабываемое выступление от Violin Valentï
27-06-2018, 10:23
Разговор с ветром. Гитара и дудук над Петербургом
20-06-2018, 13:47
На крыше Roof Place струнный квартет исполнит мировые рок-хиты
18-06-2018, 11:53
Романтический концерт "От классики до джаза"
25-03-2016, 12:50
Живой вокал в Строгановском дворце

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 12:17
В Приморском районе женщины на иномарки врезались в столб
0
146
13-08-2018, 17:31
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
210
7-08-2018, 10:18
В Ленобласти иномарка выехала на обочину и сбила женщину с детьми
0
206
6-08-2018, 09:43
На КАД в ДТП погиб мотоциклист
Наверх