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» » Фотовыставка «Эрмитаж. Инстаграфии»

Фотовыставка «Эрмитаж. Инстаграфии»

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
instagram.com
В Петербурге открывается бесплатная фотовыставка шедевров и интерьеров Эрмитажа

1 мая 2018 года в ТК «Невский Центр» (угол Невского проспекта и улицы Восстания) открывается выставка фотографий Государственного Эрмитажа, опубликованных в официальном Instagram-аккаунте музея посетители комплекса смогут наблюдать лучшие снимки, на которых запечатлены объекты коллекции и повседневная жизнь главного музея страны. Автор работ, представленных в экспозиции «Эрмитаж. Инстаграфии» — Юрий Молодковец, художник-фотограф Эрмитажа, автор фотографий к каталогам и альбомам коллекций музея и книг по истории и архитектуре Петербурга.
Май традиционно становится одним из самых загруженных месяцев для Государственного Эрмитажа — с наступлением тепла и праздничных дней туристы съезжаются в Петербург, чтобы увидеть шедевры главной сокровищницы культурной столицы России. При содействии торгового комплекса «Невский Центр» высокое искусство выходит за пределы музейных стен: с 1 по 31 мая здесь будет представлена «парящая» выставка фотографий Эрмитажа. Многогранные концептуальные изображения и мимолетные зарисовки из жизни музея, виды Дворцовой площади и анфилады парадных залов, изящество скульптуры Ренессанса, игра цвета, радужные блики на колоннах, и, конечно, знаменитые на весь мир эрмитажные коты — на выставке в ТК «Невский Центр» будут показаны 40 работ ведущего фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца, транслирующих магию музейного комплекса.
Юрий Молодковец работает в Эрмитаже больше 25 лет, и за это время его работы были опубликованы более чем в 200 каталогах и альбомах, посвященных собраниям и коллекциям музея. Он автор знаменитых серий «Новый Эрмитаж» и «Уединение. Эрмитаж ночью». Его работы находятся в собраниях 18 музеев и частных коллекций России, Франции и Великобритании, а персональные выставки проходят в ведущих галерейных и музейных пространствах Петербурга, Москвы, Лондона и Амстердама. По собственным заверениям фотографа, за долгие годы работы в главном музее России он не успел досконально изучить ни коллекцию, ни пространства Эрмитажа: музей бесконечен. Поэтому Юрий Молодковец продолжает постоянно делать новые открытия, а эмоции, чувства и вдохновение, на которые так щедр Эрмитаж, фотограф транслирует поклонникам искусства через соцсети.
Официальный аккаунт Государственного Эрмитажа в Instagram, который сейчас насчитывает более 200 тысяч подписчиков, был запущен в 2014 году. Согласно задумке Юрия Молодковца, темы и смыслы публикаций в аккаунте @hermitage_museum напрямую отражают наполнение эрмитажного пространства: стены, на которых висят шедевры, мимо которых ходят люди. В Instagram-ленте музея публикуются снимки музейных экспонатов, подчеркиваются особенности архитектурных стилей зданий комплекса, фактуры и элементов декора, появляются люди, которые работают в Эрмитаже — хранители, реставраторы, научные сотрудники, — и посетители, взрослые и дети.
Из всего этого широкого спектра организаторы выставки в ТК «Невский Центр» отобрали максимально эффектные работы, которые вызывают сильный эмоциональный отклик. Кроме того, они учли, что обычно пользователи видят эти фотографии с экрана смартфона, а на выставке снимки будут представлены огромным форматом в объемном пространстве, где действуют другие законы восприятия.
Источник: MediaLink
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