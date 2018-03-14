Творческий фестиваль «В поисках сказки» от петербургских школьников



18 марта в Библиотеке Друзей состоится фестиваль для подростков «В поисках сказки», организаторами которого выступили инициативные петербургские школьники от 12 до 17 лет при поддержке детского лагеря «Нить Ариадны».

Бесплатный театрально-ролевой фестиваль «В поисках сказки», призванный стать площадкой для общения и обмена интересами современных подростков, - это проект детских объединений «Анкирия» и «Хранители» из лагеря «Нить Ариадны». Творческая группа фестиваля самостоятельно разработала концепцию и программу мероприятия, взяв за основу любимые сказочные миры – Гарри Поттер, Властелин Колец, легенды о короле Артуре.

Время проведения: 13.00 – 18.00

Место: Библиотека Друзей, Московское шоссе, д.2.

Вход: бесплатный

Группа «ВК»: https://vk.com/vpoiskahskazki

Программа мероприятия (кратко)

1. Спектакль проектной группы «Театральное познание»

2. Кабинетная ролевая игра «1984»

3. Ярмарка

4. Конкурсы, викторины, сказочные квесты, мастер-классы

5. Лекции о ролевых играх

Программа мероприятия (подробно)

1. Форум-спектакль проектной группы «Театральное познание».

Руководитель группы – Иван Куркин, режиссер иммерсивных спектаклей и один из директоров лагеря «Нить Ариадны». В основе спектакля – методика форум-театра, разработанная Аугусто Боалем и его "Театром угнетённых", где зритель становится таким же создателем спектакля, как актёр и режиссёр. Подростки поднимут актуальные вопросы «Насколько хорошо мы знаем себя?», «Принимаем ли мы себя такими, какие мы есть?» для совместного обсуждения.

2. Кабинетная ролевая игра по мотивам романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». Участники игры на время погрузятся в другую реальность и проживут небольшую историю - станут персонажами тоталитарного мира Старшего Брата под угрозой наказания за мыслепреступление. Авторы и разработчики ролевой игры – подростки лагеря.

3. Ярмарка, на которой можно будет создать амулеты, попробовать на вкус напитки вселенной Властелина Колец, найти и приручить свой Патронус, а так же помочь знаменитому Шерлоку Холмсу в поисках тайника преступника.

4. Конкурсы, викторины, квесты, посвященные сказочным мирам.

5. Мастер-класс по изготовлению сказочных предметов своими руками.

6. Лекции про ролевые игры от психолога, педагога и постоянной вожатой лагеря «Нить Ариадны». Спикер ответит на вопросы «что такое ролевые игры», «какие они бывают», «как обычно проходит игровой процесс и что он в себя включает», «как игровой опыт может помочь в жизни».

На фестивале будут организованы пункты сбора пожертвований. Все вырученные средства будут переданы в первую городскую детскую больницу на улице Авангардной.

Фестиваль «В поисках сказки» – второе мероприятие в цикле. Творческая группа уже успешно реализовала новогоднее мероприятие «Святочный Бал».

Отряды «Анкирия» и «Хранители» - добровольные детские объединения, сформированные в рамках ролевого лагеря «Нить Ариадны». Между сменами ребята посещают занятия по программе, специально разработанной директорами и педагогами лагеря, исходя из пожеланий подростков, и реализуют свои собственные проекты. В этом учебном году ребята реализуют 5 проектов: психологические интернет-тренинги для подростков, современный спектакль, волонтерская деятельность, организация мероприятий для подростков, создание и проведение полигонной ролевой игры.

Пётр Куркин, директор лагеря и куратор отрядов «Анкирия» и «Хранители»: «Наши специальные отряды - совершенно уникальный опыт. Собирая в них самых ярких лидеров лагеря, мы даем возможность им взаимодействовать на равных не только друг с другом, но и со взрослыми. Ребята сами решают, на какие темы будет сделан упор в предстоящих занятиях, какие проекты они будут развивать. Большинство предложенных и реализованных идей - это идеи самих подростков. Получив свободу и поддержку от администрации лагеря, подростки добиваются невероятных результатов, например, целиком самостоятельно организуют фестиваль».