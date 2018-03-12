Открытая лекция в рамках сессии LAKHTA VIEW: ЧЕЛОВЕК

16 марта в 18 часов в атриуме Санкт-Петербургского Дома Книги (Невский проспект, дом 28) состоится новая сессия международного образовательного проекта LAKHTA VIEW, посвященная человеку — двигателю всех изменений в современном мире. В роли спикеров LAKHTA VIEW: ЧЕЛОВЕК выступят эксперты, посвятившие себя исследованию процессов человеческого мышления: нейро- и психолингвист, доктор биологических и филологических наук Татьяна Черниговская, а также доктор философских наук, деятель актуального искусства и бизнесмен Дмитрий Волков. На официальном сайте проекта будет вестись прямая онлайн-трансляция на русском и английском языках.

Человек — двигатель развития любой системы и главный герой изменений, которые происходят в мире: даже с точки зрения геологических процессов Земля вступила в новую эпоху антропоцена, связанную с нашим активным воздействием на экосистему планеты. Однако что происходит с самим человеком, который стоит в центре всех трансформаций? Как с развитием технологий и ростом городов меняемся мы и процессы нашего мышления? Этим вопросам посвящена мартовская сессия LAKHTA VIEW — международного просветительского проекта, посвященного описанию городской среды будущего и ее синтетической природы.

Одним из спикеров сессии станет профессор СПбГУ, заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук, руководитель лаборатории когнитивных исследований, доктор филологических и биологических наук Татьяна Черниговская —известнейший российский ученый, занимающихся популяризацией науки. Ее авторству принадлежат циклы просветительских телепередач о мышлении и когнитивной науке, кроме того, она регулярно читает открытые лекции о мозге, психике, сознании и бессознательном, искусственном интеллекте и нейронных сетях. В сферу научных интересов Татьяны Черниговской входит взаимное влияние языка и ментальных процессов. В своей лекции на LAKHTA VIEW она расскажет, как новый язык формирует нового человека и наоборот, и как обеспечить соразмерность человека и его окружения.

Дмитрий Волков, второй спикер сессии LAKHTA VIEW: ЧЕЛОВЕК — основатель холдинга SDVentures, инвестирующего в iTech и AI стартапы, а также в социальные и образовательные интернет-проекты, в частности, в университет информационных технологий Harbour.Space, является одним из первых в стране инвесторов в технологии блокчейн. Помимо этого, Дмитрий Волков — доктор философских наук, автор ряда работ по теории и философии сознания и сооснователь Московского центра исследования сознания, действующего при МГУ. Также он является активным деятелем актуального искусства, в качестве патрона музея «Гараж» и основателя фонда SDV Arts & Science Foundation инициирует и поддерживает проекты в области современного искусства и науки. В марте он поговорит с участниками сессии LAKHTA VIEW о вопросах искусственного интеллекта, сознания, свободы воли, и поделится своим видением того, как объединить в новой среде человека и сверхразум.

В роли модератора дискуссии выступит журналист и публицист Виталий Дымарский — главный редактор исторического журнала «Дилетант» и «Эха Москвы» в Петербурге. Лекционную часть по традиции модерирует Ольга Бузина — программный директор LAKHTA VIEW, менеджер культурных проектов, директор по коммуникациям Лахта Центра.

Вход на мероприятия LAKHTA VIEW бесплатный, по обязательной предварительной регистрации. Регистрация на первую сессию ведется на официальном сайте — http://view.lakhta.center/. Количество мест в зале ограничено. Наблюдать за событиями и задавать вопросы спикерам можно будет из любой точки мира — на сайте LAKHTA VIEW предусмотрена прямая трансляция сессий на русском и английском языках. Рабочий язык мероприятий — английский (на площадке будет организован синхронный перевод).