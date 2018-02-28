Московский район объединит молодежь

2 марта в Культурно-Досуговом Центре «Московский» пройдет молодежный форум, приуроченный ко Дню молодого избирателя.

В форуме примут участие около 500 молодых активистов, заинтересованных в самореализации и профессиональном росте. Пленарная часть пройдет под девизом «От личных целей к глобальным процессам». На актуальные вопросы о возможностях и перспективах для молодежи ответят приглашенные профессионалы, в их числе:

· Сергей Боярский–депутат Государственной Думы РФ;

· Павел Зеленков– депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

· Виктор Конопацкий– советник Председателя Совета Федерации;

· Кристина Крылова– заместитель председателя Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;

· Никита Александров– заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга;

· Артем Шейкин– председатель Молодежной коллегии Санкт-Петербурга;

· Юрий Кузьмин– член Санкт-Петербургской избирательной комиссии;

· Иван Добровольский - руководитель программ развития стратегических компетенций и специальностей ПАО «Газпром нефть», победитель конкурса «Лидеры России».

Далее работа будет организована по 5 направлениям. Площадка «Творческая молодежь» объединит профессионалов событийного бизнеса, организаторов, промоутеров, PR-менеджеров крупных культурно-значимых событий Санкт-Петербурга.

НА секциях «Карьерный start» работодатели Московского района расскажут о практической стороне повышения навыков и развития компетенций, необходимых для успешного трудоустройства.

Лидеры и руководители некоммерческого сектора района и города расскажут о современных подходах к реализации разовых и системных проектов на площадке «Добровольчество».

Основная цель данной секции Выявить в себе лидерский потенциал, обменяться мнениями, найти единомышленников, получить инструменты и дополнительную информацию в продолжение развития своего потенциала сможет каждый, кто заглянет в «Политическое лидерство».

Кто хочет узнать, что же такое «хайп» и новые способы продвижения, а также как получить заветные лайки и репосты, будет работать «Медиа/Информационный поток». В рамках секции пройдет экспертно-дискуссионная площадка на тему «Контент нельзя блокировать: каждый сам выбирает, где поставить запятую», а также выступления блогеров по актуальным вопросам.

Программа форума:

10.00 – 11.00 регистрация участников;

11.00 – 12.30 пленарная часть;

12.30 – 14.00 работа секций;

14.00 – 14.30 кофе-брейк;

14.30 – 16.00 работа секций (проведение мастер-классов);

19.00 концерт.

Организатор форума – Администрация Московского района Санкт-Петербурга при информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.