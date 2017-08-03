"Летние императорские резиденции" в Музее Фаберже

К началу XX века вокруг Санкт-Петербурга сложилось настоящее созвездие архитектурных садово-парковых ансамблей, которыми мы любуемся и по сей день. В этих летних резиденциях, изначально предназначенных для летней, неофициальной жизни монархов, наиболее ярко проявились их личные вкусовые пристрастия, во многом определившие художественный мейнстрим эпохи. Здесь бывало всякое — и радостное, и драматическое, а поэтому наряду с рассказом о архитектурном облике резиденций, речь пойдет и о жизни в них высочайших дачников. В своей лекции Игорь Викторович Зимин расскажет о Александровском дворце Царского Села, крымской Ливадии и других знаменитых императорских резиденциях.

Полное расписание цикла:

3 августа - Летние императорские резиденции - лекция профессора ПСПбГМУ Игоря Викторовича Зимина

10 августа - Охота и рыбалка русских императоров - лекция старшего научного сотрудника ГМЗ «Гатчина» Евгения Александровича Родионова

17 августа - Семейные визиты в Европу - лекция профессора ПСПбГМУ Игоря Викторовича Зимина

24 августа - Жизнь на императорских яхтах - лекция старшего научного сотрудника Центрального Военно-Морского музея Олега Филатова

Начало всех мероприятий в 19-00 в Ореховой гостиной Музея Фаберже.

В продаже абонементы, дающие право на посещение всех мероприятий в рамках лекционного цикла. Стоимость абонемента - 1000 рублей.

Стоимость отдельного билета на каждую из лекций - 300 рублей.

Льготы не действуют.

Обращаем Ваше внимание на то, что количество билетов и абонементов ограничено. Предварительная бронь билетов и абонементов не производится.

Предварительная продажа билетов - в кассе Музея Фаберже, на сайте tickets.fsv.ru в разделе "Лекторий"