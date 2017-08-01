Многотысячная аудитория посетила Дворцовую площадь в День ВМФ

В Санкт-Петербурге проел очередной День ВМФ. Горожане и туристы посетили празднества на Дворцовой площади.

Праздничный день прошел под звуками парада военно-морского флота, который представили пять десятков новейших подлодок и боевых единиц кораблей, принятых на вооружение флота, кроме того свыше четырех десятков вертолетов и самолетов украсили небо в этот день. Трансляция парада передавалась на пяти больших экранах главной петербуржской площади.

На Дворцовой площади горожане и гости города могли посетить всевозможные выставки. Кроме того, для слушателей играл военно-морской духовой оркестр Петербурга. После чего состоялось выступление Л. Сенчиной. В окончании дня морских офицеров с Днем ВМФ решили поздравить артисты и поп-исполнители, представители эстрады и иные коллективы.

В качестве специального гостя выступал представитель рок-сцены В. Бутусов, а также «Хор Турецкого». Окончание дня прошло под громкие раскаты фейерверка.