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Многотысячная аудитория посетила Дворцовую площадь в День ВМФ

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Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Гостями праздника на Дворцовой стали 500 тысяч человек

В Санкт-Петербурге проел очередной День ВМФ. Горожане и туристы посетили празднества на Дворцовой площади.
Праздничный день прошел под звуками парада военно-морского флота, который представили пять десятков новейших подлодок и боевых единиц кораблей, принятых на вооружение флота, кроме того свыше четырех десятков вертолетов и самолетов украсили небо в этот день. Трансляция парада передавалась на пяти больших экранах главной петербуржской площади.
На Дворцовой площади горожане и гости города могли посетить всевозможные выставки. Кроме того, для слушателей играл военно-морской духовой оркестр Петербурга. После чего состоялось выступление Л. Сенчиной. В окончании дня морских офицеров с Днем ВМФ решили поздравить артисты и поп-исполнители, представители эстрады и иные коллективы.
В качестве специального гостя выступал представитель рок-сцены В. Бутусов, а также «Хор Турецкого». Окончание дня прошло под громкие раскаты фейерверка.
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