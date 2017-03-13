Свежие новости

09:30
Новый кризис?
08:29
В Эрмитаже почтили Орбели
21:14
В гараже на Энергетиков нашли убитого мужчину
20:19
С книгой на волнах
18:32
Эхо прошедшей войны
17:53
«Зенит» проиграл в Перми при спорном судействе Турбина
13:39
«Открыта» тайна гибели самолёта над Синаем
22:20
Лекция о зомби-апокалипсисе прошла в Петербурге
19:13
ЦСКА без форвардов забил «Томи» 4 мяча
18:58
Стратегия Билялетдинова снова сработала в Омске
15:33
Ночные пожары
14:28
Злодеяние в Большой Ижоре
14:02
По тонкому льду
10:17
Ослабление ограничений
09:37
Акция пайщиков
22:59
Неубедительный реванш СКА
20:29
Стартовал отсчет до открытия Кубка Конфедераций
20:28
Высказали протест
20:28
В «Двореце конгрессов» состоится бал «Война и мир»
15:30
Прогулка по Невскому проспекту
10:00
Финны бастуют
09:40
С экологией все плохо
08:49
Определили лучших
08:32
Картины Рерихов переехали
23:50
Гол Бухарова принёс «Ростову» ничью в матче с «Манчестер Юнайтед»
21:12
«Ак Барс» и «Магнитка» выиграли первые матчи своих серий
20:07
В Петропавловской крепости распустилась гигантская ромашка
18:27
Инцидент на улице Котельникова
16:04
«Проверка счетчиков» оставила пенсионера в Петербурге без 1,5 миллионов
15:19
Два пенальти и автогол помогли «Барселоне» пройти «ПСЖ» в Лиге Чемпионов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » В Эрмитаже почтили Орбели

В Эрмитаже почтили Орбели

0
13
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Состоялся праздник в честь 130-го юбилея Иосифа Орбели

На днях в известном на весь мир российском художественном музее состоялся праздник в честь 130-летнего юбилея со дня рождения Иосифа Орбели. Дань великому ученому и хранителю экспонатов, так до сих пор его называют, участники и гости мероприятия отдавали со всеми почестями. О деятельности и огромном вкладе в развитие культуры России Иосифом Орбели доселе не умолкают. Вот и сейчас вспоминали все его добрые дела в Эрмитаже во время его руководства. Чего только стоит отважность Орбели, когда он противоборствовал разбазариванию известных и редких экспонатов. Например, древнюю часть архитектуры из святилища Гарни в Армении.
Поэтому на торжестве в Санкт-Петербурге в честь великого деятеля звучало множество благодарных слов и армянской музыки. Ведь сам Иосиф Орбели по национальности – армянин.
Кстати, в Мемориальном зале, где собственно и проходили почести по прославленному искусствоведу, все время для гостей Эрмитажа выставляются предметы армянской культуры периода I- XIX веков. В основном это останки старинных строений, редкостный камень для поклонения «хачкар», фрагменты картин. Но более всего здесь гордятся собранием книжной миниатюры.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

26-10-2016, 19:22
Выставка знаменитых редких картин, хранившихся в Штиглицевском особняке 150 лет, проходит в Эрмитаже
23-07-2016, 18:32
В Эрмитаж доставили Нэцкэ!
18-06-2016, 16:11
Автовладельцы подсчитывают убытки от урагана
18-02-2015, 09:03
Краж в Эрмитаже больше не будет
5-12-2014, 08:07
Старинные книги и рукописи на выставке в Эрмитаже
10-10-2014, 14:27
Классика финского дизайна будет выставлена в Эрмитаже

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
302
5-03-2017, 18:25
Крупное ДТП на КАД
1
202
5-03-2017, 16:39
Ехали мы, ехали... но недоехали!
1
132
4-03-2017, 15:11
«Дорогое» ДТП в историческом антураже
1
158
3-03-2017, 16:30
Явно поторопились ощутить весну
Наверх