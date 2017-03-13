В Эрмитаже почтили Орбели

На днях в известном на весь мир российском художественном музее состоялся праздник в честь 130-летнего юбилея со дня рождения Иосифа Орбели. Дань великому ученому и хранителю экспонатов, так до сих пор его называют, участники и гости мероприятия отдавали со всеми почестями. О деятельности и огромном вкладе в развитие культуры России Иосифом Орбели доселе не умолкают. Вот и сейчас вспоминали все его добрые дела в Эрмитаже во время его руководства. Чего только стоит отважность Орбели, когда он противоборствовал разбазариванию известных и редких экспонатов. Например, древнюю часть архитектуры из святилища Гарни в Армении.

Поэтому на торжестве в Санкт-Петербурге в честь великого деятеля звучало множество благодарных слов и армянской музыки. Ведь сам Иосиф Орбели по национальности – армянин.

Кстати, в Мемориальном зале, где собственно и проходили почести по прославленному искусствоведу, все время для гостей Эрмитажа выставляются предметы армянской культуры периода I- XIX веков. В основном это останки старинных строений, редкостный камень для поклонения «хачкар», фрагменты картин. Но более всего здесь гордятся собранием книжной миниатюры.