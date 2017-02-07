Свежие новости

21:38
«Йокерит», «Витязь» или ХК «Сочи» могут стать соперником СКА по первому раунду плей-офф
20:52
Музыкальное состязание в Петербургской филармонии
20:49
Новая книжная лавка Петербурга на Невском
20:48
Премьера спектакля «Свадьба Кречинского» на сцене Дворца Белосельских-Белозерских
19:42
Страшная ночная авария в Ломоносове
17:35
Угнали Mercedes за пять миллионов
17:03
Не жил нормально, так и не начал…
13:24
Грабитель пришёл по объявлению
11:32
День науки
11:10
В Пушкине открыт районный штаб движения «Волонтеры Победы»
10:28
Проблемы платной парковки
23:29
Возвращение «Спартака» на берега Невы
23:21
Наталия Закхайм: зачем российской экономике новые банкноты?
23:18
В Петербурге ищут молодых лидеров
20:15
Все стройки Эрмитажа неусыпно контролируются
20:13
Передача Сампсониевского собора Петербургской епархии
19:52
Душевнобольной душевнобольному рознь
19:09
Иванович вышел на поле в матче «Зенит» – «Оденсе»
18:11
Дорожные войны
17:14
Ночная смертельная авария в Стрельне
13:01
Беспардонное ограбление салона связи
12:22
Встреча с неведомым в Этнографическом музее
11:02
Первый губернатор оценил строительство в Санкт-Петербурге
08:41
Смена американской риторики
08:22
Получи 100 рублей
21:38
Младенович выиграла труднейший финал у Путинцевой
18:59
В страшном ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
17:19
У Московского вокзала столкнулись два автобуса.
16:52
Таксиста прирезали в Павлово
13:43
Неистовый блеск брилиантов
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Музыкальное состязание в Петербургской филармонии

Музыкальное состязание в Петербургской филармонии

0
44
Автор: Юлия Балховская
0
Фото:
vk.com
Юные дарования радовали своими непревзойденными музыкальными талантами

Музыка – это то, что отличает человека от множества существ. Именно она помогает прояснить ум, подарить радость, немного погрустить, в общем испытать все чувства которые присущи человеку. Поэтому грандиозное событие, прошедшее недавно, помогло увидеть, сколь много талантов живет в нашей необъятной Родине.
Выясняли, чьи студенты талантливее, две самые престижные Консерватории страны: Петербургская и Московская. Каждое из этих учреждений особенное, со своими взглядами и подходами к обучению. Издавна два гиганта являются не примеренными соперниками во всем. Но в прошедший вечер атмосфера была скорее дружеская.
Участники решили через искусство показать, что музыка объединяет все. В каждой из музыкальных школ есть свои кумиры ставшие примером для будущих студентов. Но этот проект, носящий имя «Две школы одна судьба», призван показать, насколько талантливы и профессиональны юные учащиеся.
В соревновании принимали участие семиклассники. Были лишь лучшие из лучших, участники и победители различных музыкальных международных конкурсов.
Проект помог многим ученикам проявить себя и посмотреть на талант своих соперников, а также сдружиться между собой. Особо стоит отметить, что победа в искусстве не главное, важно участие и та атмосфера, которую дарят музыканты окружающим.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Публикации партнеров

Loading...

Похожие публикации

1-02-2017, 20:54
В городе почтили память погибших, в потерпевшем крушение Ту-154
22-09-2016, 10:49
Состоялся концерт-финал конкурса композиторов им. Андрея Петрова
9-09-2016, 12:39
Состоялся благотворительный концерт для любителей романса
31-03-2016, 15:56
Технологии медиа и музыка
1-12-2015, 17:35
Проект Духовная хоровая музыка XV-XXI веков «Точка пересечения»
5-03-2013, 12:34
Юные математики из Петербурга – лауреаты конкурса в Румынии

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
87
Сегодня, 19:42
Страшная ночная авария в Ломоносове
0
152
Вчера, 17:14
Ночная смертельная авария в Стрельне
0
145
5-02-2017, 18:59
В страшном ДТП погибла женщина и пострадали двое детей
0
96
5-02-2017, 17:19
У Московского вокзала столкнулись два автобуса.
Наверх