Музыкальное состязание в Петербургской филармонии

Музыка – это то, что отличает человека от множества существ. Именно она помогает прояснить ум, подарить радость, немного погрустить, в общем испытать все чувства которые присущи человеку. Поэтому грандиозное событие, прошедшее недавно, помогло увидеть, сколь много талантов живет в нашей необъятной Родине.

Выясняли, чьи студенты талантливее, две самые престижные Консерватории страны: Петербургская и Московская. Каждое из этих учреждений особенное, со своими взглядами и подходами к обучению. Издавна два гиганта являются не примеренными соперниками во всем. Но в прошедший вечер атмосфера была скорее дружеская.

Участники решили через искусство показать, что музыка объединяет все. В каждой из музыкальных школ есть свои кумиры ставшие примером для будущих студентов. Но этот проект, носящий имя «Две школы одна судьба», призван показать, насколько талантливы и профессиональны юные учащиеся.

В соревновании принимали участие семиклассники. Были лишь лучшие из лучших, участники и победители различных музыкальных международных конкурсов.

Проект помог многим ученикам проявить себя и посмотреть на талант своих соперников, а также сдружиться между собой. Особо стоит отметить, что победа в искусстве не главное, важно участие и та атмосфера, которую дарят музыканты окружающим.