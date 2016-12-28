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» » Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови

Самая популярная российская достопримечательность - Храм Спаса-на-Крови

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Автор: Юлия Балховская
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Фото:
vk.com
Сервис путешественников определил популярнейшую достопримечательность города

Россия - великая страна. Однако, не только по территории она влечет к себе туристов. Многие люди со всего мира приезжают сюда, полюбоваться красотой этой большой и богатой державы... Москва, как столица России, конечно же, ежегодно принимает очень много туристов, которые приезжают сюда на экскурсию. Однако, несмотря на то, что Москва - столица и основной город, в России есть другая известная туристическая Мекка. И это, несомненно, Санкт-Петербург! Это город, который можно посещать много раз и так и не увидеть всего. Он манит к себе снова и снова, таит в себе много прекрасного. Величие и простота, красота и аристократичность Петербурга поражают! Недаром дарят ему звание самого красивого города России.
В Санкт Петербурге масса достопримечательностей, которые следует посетить обязательно, хотя бы раз в нем побывав. И каждая из них заслуживает особого уважения и почтения. Однако, недавно все-таки была названа самая популярная и красивая достопримечательность города. И это Храм Спаса-на-Крови. Рейтинг достопримечательностей был составлен авторитетным не только в России, но и во всем мире сервисом путешественников и туристов.
Кроме России, в этом рейтинге назвали самые популярные достопримечательности Белоруссии и Турции. В Белоруссии это, конечно, Брестская крепость, ну а в Турции - собор Айя-София.
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