В Ленобласти будут производить кофе

«Питерец.ру» сообщает, что компания «Орими» открыла завод по производству растворимого кофе. Предприятие под Петербургом было создано с нуля. На реализацию этого проекта ушло около 100 млн. долларов. Больше половины суммы пришлось потратить на дорогостоящее зарубежное оборудование.

«Орими» является одним из лидеров российского рынка чая и кофе. Компания увеличила производственные мощности в регионе. Сегодня все процессы на новом заводе автоматизированы. Выполняется полный цикл производства кофе. Предприятие уже сейчас может выпускать 4000 тонн растворимого кофе в год. Однако в планах компании увеличить эти показатели в 2 раза. На заводе создано 510 рабочих мест. «Орими» будет выпускать кофе «Жокей» и «Жардин».