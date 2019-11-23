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Питерец.ру » Экономика » Появятся новые троллейбусы

Появятся новые троллейбусы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге потратят 3,7 млрд. руб. на новые единицы электротранспорта

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве намерены обновить троллейбусы. Ожидается закупка новых единиц этого транспорта. «Госэлектротранс» уже объявил соответствующие тендеры. По имеющимся сведениям, на осуществление этой цели будет потрачено до 3,7 млрд. руб.

Городу нужно приобрести 142 новых троллейбуса. Это должны быть транспортные средства, изготовленные в 2020 году. Согласно условиям, поставка таких троллейбусов должна завершиться до второй половины следующего года. Закупка транспорта будет осуществляться с помощью электронных аукционов, которые пройдут 12 декабря.

Город нуждается в обновлении общественного транспорта. Потому на это выделяются серьезные деньги. Транспортному вопросу в Петербурге уделяют серьезное внимание.

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