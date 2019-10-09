Россельхознадзор проверил собственников земельных участков

За 2 месяца 2019 года Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведено 293 контрольно-надзорных мероприятия в сфере государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения.

При проведении мероприятий по государственному земельному надзору ведомством выявлено 350 нарушений законодательства, в том числе 312 нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, среди которых нарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 8.6, 8.7, 10.10 КоАП РФ - нарушение правил эксплуатации и повреждение мелиоративных систем, порча земель, невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Управлением вынесено 141 постановление о назначении административного наказания на общую сумму более 2,94 миллиона рублей. Общая сумма взысканных штрафов в августе и сентябре текущего года составила более 3 миллионов рублей.

Исполнение 140 предписаний и 8 представлений, выданных Управлением Россельхознадзора в целях устранения нарушений земельного законодательства, а также причин и условий, способствовавших их совершению, находится на контроле должностных лиц службы.

В рамках профилактики правонарушений Управлением проводятся контрольные мероприятия без взаимодействия с правообладателями земель. По результатам проведения таких мероприятий собственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения Управлением объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.