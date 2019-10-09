ента новостей

15:26
На мосту через реку Обла на федеральной трассе Р-23 начинается второй этап планово-предупредительных работ
14:50
Россельхознадзор проверил собственников земельных участков
14:40
Роговой оркестр выступит с концертом в Историческом парке
14:32
Районные власти получили право привлекать к ответственности виновников несанкционированных свалок
14:31
Многодетные семьи получат льготы по оплате за вывоз мусора
14:29
Депутаты Петербурга поддержали запрет на посещение экстремальных квестов для детей до 14 лет
11:14
В Петербурге проходит Фестиваль гигантских Китайских Фонарей
11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
10:31
На КАД закроют съезд в сторону метро Рыбацкое
05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
05:14
Снесли детскую площадку
00:26
Лехтонен забил в овертайме в матче «Йокерит» - «Сочи»
15:52
Литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы»
15:48
Почетный знак «За сострадание к животным»»
11:08
В Ленобласти задержаны разбойники совершавшие налеты на АЗС
09:40
Очистка водоемов продолжается
09:13
Кто воспользовался электронными визами?
09:11
Балет под звёздами: шоу «Времена года»
22:39
Знарок увозит из Петербурга победу в овертайме
22:07
Сенсация: «Зенит» обыграл в Москве ЦСКА после берлинского разгрома
11:27
Ладожский мост разведут для прохода яхты «Апостол Андрей»
10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
08:43
Авиарейсы в Хайнань
08:18
Петербург напоминает Европу
17:14
«Зенит» уверенно победил «Урал», ворота защищал Кержаков
21:11
СКА уступил «Трактору»: Бурдасов не играл
08:27
Советы от Шварценеггера
07:59
Смягчили санкции из-за Марса
22:48
Трёпка в Берлине – так баскетбольный «Зенит» дебютировал в Евролиге
20:35
Мюзикл «Золушка» на сцене Исторического парка «Россия – моя история»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » Россельхознадзор проверил собственников земельных участков

Россельхознадзор проверил собственников земельных участков

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
twimg.com
За 2 месяца 2019 года с нерадивых собственников земельных участков взыскано более 3 миллионов рублей

За 2 месяца 2019 года Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проведено 293 контрольно-надзорных мероприятия в сфере государственного земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения.

При проведении мероприятий по государственному земельному надзору ведомством выявлено 350 нарушений законодательства, в том числе 312 нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации, среди которых нарушения, ответственность за которые предусмотрена статьями 8.6, 8.7, 10.10 КоАП РФ - нарушение правил эксплуатации и повреждение мелиоративных систем, порча земель, невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Управлением вынесено 141 постановление о назначении административного наказания на общую сумму более 2,94 миллиона рублей. Общая сумма взысканных штрафов в августе и сентябре текущего года составила более 3 миллионов рублей.

Исполнение 140 предписаний и 8 представлений, выданных Управлением Россельхознадзора в целях устранения нарушений земельного законодательства, а также причин и условий, способствовавших их совершению, находится на контроле должностных лиц службы.

В рамках профилактики правонарушений Управлением проводятся контрольные мероприятия без взаимодействия с правообладателями земель. По результатам проведения таких мероприятий собственникам земельных участков сельскохозяйственного назначения Управлением объявлено 17 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

21-03-2019, 13:37
Ввоз крупных партий китайской скумбрии приостановлен
8-02-2019, 14:56
На оптовом складе Петербурга изъята крупная партия польских яблок
18-08-2017, 11:41
Изменения в законе о «лесной амнистии»
9-08-2017, 10:02
Росреестр провел консультации по вопросам учёта земель и земельных участков
2-08-2013, 14:42
Православный приход в Ленобласти самовольно отгородил берег Ладожского озера и построил баню
24-12-2012, 22:15
Зоопарк оказался в списке нарушителей закона

Происшествия на дорогах

0
88
Сегодня, 11:08
Смертельное ДТП во Всеволожском районе Ленобласти
0
133
7-10-2019, 10:01
На севере Петербурга иномарку после ДТП выбросило на остановку
0
242
4-10-2019, 11:16
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
158
2-10-2019, 11:19
Серьезное ДТП на Волхонском шоссе
Наверх