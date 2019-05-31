«Эльдорадо» расширяется

Сеть магазинов цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» широко известна в нашей стране. Она представлена и в Петербурге, причем продолжает развиваться в городе. Так на этой неделе в Северной столице были открыты три новых магазина.

По данным «Питерец.ру», это уже второе расширение «Эльдорадо» в Петербурге в 2019 году. Руководство сети связывает большие надежды с нашим городом, считая его стратегически важным для своего присутствия на рынке.

Магазины «Эльдорадо» достаточно популярны, поскольку здесь покупатели могут приобрести технику по приемлемым ценам. Кто-то же критикует эту сеть, отдавая предпочтение другим магазинам. Такая ситуация абсолютно закономерна для рынка цифровой и бытовой техники.