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» » «Эльдорадо» расширяется

«Эльдорадо» расширяется

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
new-retail.ru
В Петербурге открылись новые магазины цифровой техники 

Сеть магазинов цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» широко известна в нашей стране. Она представлена и в Петербурге, причем продолжает развиваться в городе. Так на этой неделе в Северной столице были открыты три новых магазина.

По данным «Питерец.ру», это уже второе расширение «Эльдорадо» в Петербурге в 2019 году. Руководство сети связывает большие надежды с нашим городом, считая его стратегически важным для своего присутствия на рынке.

Магазины «Эльдорадо» достаточно популярны, поскольку здесь покупатели могут приобрести технику по приемлемым ценам. Кто-то же критикует эту сеть, отдавая предпочтение другим магазинам. Такая ситуация абсолютно закономерна для рынка цифровой и бытовой техники.

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