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Инвестиции в бизнес

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
forbes.ua
Власти Петербурга намерены поддерживать бизнес

Поддержка бизнеса – одно из важных направлений развития Северной столицы. Власти Петербурга намерены оказывать серьезную поддержку предпринимателям. Речь идет об инвестициях в эту сферу.

«Питерец.ру» сообщает, что правительство Петербурга выделит 101 млн. руб. на развитие малого и среднего бизнеса. Примечательно, что данная помощь оказывается в сложных условиях. В городской экономике наблюдается дефицит бюджета. Петербург нуждается в дополнительном финансировании.

Однако поддержка предпринимательства является очень важным моментом. Власти Петербурга скорректировали некоторые законодательные нормы. В частности, запрет на размещение торговых объектов на тротуарах мог привести к закрытию многих предприятий. Потому эту норму пришлось пересмотреть.

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