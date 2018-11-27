Инвестиции в бизнес

Поддержка бизнеса – одно из важных направлений развития Северной столицы. Власти Петербурга намерены оказывать серьезную поддержку предпринимателям. Речь идет об инвестициях в эту сферу.

«Питерец.ру» сообщает, что правительство Петербурга выделит 101 млн. руб. на развитие малого и среднего бизнеса. Примечательно, что данная помощь оказывается в сложных условиях. В городской экономике наблюдается дефицит бюджета. Петербург нуждается в дополнительном финансировании.

Однако поддержка предпринимательства является очень важным моментом. Власти Петербурга скорректировали некоторые законодательные нормы. В частности, запрет на размещение торговых объектов на тротуарах мог привести к закрытию многих предприятий. Потому эту норму пришлось пересмотреть.