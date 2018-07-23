Дешевая гречка

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти стала дешевле гречневая крупа. Стоимость этого продукта сократилась более чем на 22%. Если в прошлом году гречка стоила в среднем 88,47 руб., то сейчас средний показатель цены составляет 68,37 руб.

В Петербурге гречневая крупа тоже подешевела, но снижение цен оказалось не таким значительным. Этот показатель составил порядка 3%. В настоящий момент в Северной столице продукт стоит 68,16 руб.

В отличие от гречневой крупы некоторые продовольственные товары подорожали. В частности, это характерно для десертов. Например, зефир год назад стоил 219,85 руб., а сейчас его цена составляет 225,66 руб. Учитывался показатель стоимости продукта в Петербурге и Ленобласти.