В Петербурге стартовала программа ускоренной замены лифтов

По данным Жилищного комитета в Санкт-Петербурге насчитывается порядка 43 000 подъемников, более 30% которых нуждается в модернизации или замене.

В рамках капитального ремонта к концу 2018 года планируется привести в соответствие с техническим регламентом 678 лифтов в 158 домах, их ремонт обойдется в 2 миллиарда рублей.

«Программа призвана повысить безопасность и комфорт жителей, проживающих в многоквартирных домах», - отметил Максим Михайлович Ковалев, технический директор ООО «МЛМ Нева трейд».

«МЛМ Нева трейд» работает 17 лет в лифтовой отрасли и осуществляет проектирование, монтаж и обслуживание подъемного оборудования. Компания ежегодно принимает активное участие в городской программе модернизации старого лифтового оборудования и реализует различные общественные проекты.