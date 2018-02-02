Как заказать недорого авиабилеты

Лучше приобретением билетов заняться рано утром или ночью, до начала трудового дня: ассортимент будет шире, а цены ниже.

Не останавливайтесь на конкретной дате, используйте функцию «± 3 дня». Вдруг на ближайшие числа найдётся более выгодное предложение? Разница во времени не принципиальна, а вот по цене отличия могут быть весьма существенными. Используйте календарь низких цен, коих в интернете в избытке.

Идеальное время для покупки билета на самолет заранее – за два месяца до вылета самолёта. Исключение – летние авиарейсы: приобретением билетов на жаркий сезон лучше озаботиться уже в декабре.

Оформите подписку на официальные рассылки авиакомпаний и будьте в курсе всех самых новых акций и розыгрышей. Следите за распродажами: все компании устраивают их регулярно, чаще всего в феврале-марте.

Постарайтесь выбрать билеты на самолёт, который вылетает в середине недели. В будние дни билеты всегда дешевле, а в уикенд и праздничные дни цена заметно возрастает. Ночь с субботы на воскресенье – самое «горячее» время, не планируйте вылет на эти даты.

Вечерние и ночные рейсы стоят меньше, чем дневные/утренние. Однако вам, скорее всего, придётся лишний раз потратиться на такси, ведь иные виды транспорта могут быть вам недоступны в это время суток.

Путешествуйте в межсезонье. Это не обязательно плохая погода и другие неурядицы, зато снижена цена не только на перелёт, но и на проживание в отелях. Людей отдыхает меньше, и ажиотаж спадает.

Выгоднее приобретать билет в обе стороны заранее. Как правило, билеты в одну сторону будут стоить дороже.

Полюбите чартерные рейсы. На них часто «выбрасывают» горящие авиабилеты по крайне «вкусным» ценам. Иногда они появляются в продаже за пару дней до вылета – буквально в последний момент. Если вы легки на подъем – это то, что вам нужно. В основном это самые популярные направления: южные курорты и столичные города.

Летайте с пересадками. Обычно наличие пересадок существенно снижает цену на билет. Выбирайте вариант, в котором общая длительность времени в пути и длительность пересадки будут удобны для вас.

Выбирайте лоукостеры. Это бюджетные авиакомпании, поэтому вы вряд ли найдёте предложения выгоднее, чем предлагают они. Если вы откажетесь от объемного багажа, выбора места и питания в салоне, стоимость упадёт ещё на несколько процентов. Лоукостеры есть сейчас практически в каждой стране мира.