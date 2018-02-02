ента новостей

11:06
В Ленобласти разбойник с ружьем ограбил продуктовый магазин
10:56
Услуги Росреестра доступны в отделах МФЦ
10:53
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
06:04
. Достижение Hyundai
23:12
Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»
22:17
На St. Petersburg Ladies Trophy Квитова обыграла Бегу
16:04
Петербург примет участие во всероссийской акции «Россия в моем сердце»
15:03
В Петербурге открылся кабинет ЛФК для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
14:45
Фотовыставка "Дикая природа России"
12:04
В Петербурге разыскивают третьего налетчика на ювелирный салон
11:47
В Адмиралтейском районе ограблен магазин косметики
11:40
ГК «Автополе» заняла более 50% рынка новых автомобилей Cadillac в Санкт-Петербурге
07:20
Борьба за безопасное вождение
21:59
Брифинг сопредседателей Петербургского избирательного штаба Путина
17:03
Ксения Собчак успела сдать подписи в Центризбирком
16:38
Рок-мюзиклу «TODD» – 5 лет
15:46
В Петербурге откроют Год добровольца (волонтера)
14:18
Компания «Нева трейд» в 2017 году смонтировала 539 лифтов
12:01
В Ленобалсти на пожаре погибли пожилые супруги
11:46
Традиционный зимний Штраус-концерт
11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
07:19
Проверка строительного комитета
23:54
Сборная Знарка обыграла в выставочном матче Белоруссию – 3:0
16:01
Активисты ОНФ в Санкт-Петербурге приняли участие в мероприятиях, посвященных снятию блокады Ленинграда
14:40
Выставка мировых рекордов и невероятных фактов «ТИТИКАКА»
14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
12:20
В Невском районе ударили ножом мигранта
12:11
Разбойное нападение на цветочный магазин в Ленобласти
12:05
В Петродворцовом районе задержан автоугонщик
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » » » Как заказать недорого авиабилеты

Как заказать недорого авиабилеты

0
47
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
Лучше покупать билеты рано утром или ночью, пока рабочий день ещё не начался: ассортимент будет шире, а цены ниже.

Лучше приобретением билетов заняться рано утром или ночью, до начала трудового дня: ассортимент будет шире, а цены ниже.
Не останавливайтесь на конкретной дате, используйте функцию «± 3 дня». Вдруг на ближайшие числа найдётся более выгодное предложение? Разница во времени не принципиальна, а вот по цене отличия могут быть весьма существенными. Используйте календарь низких цен, коих в интернете в избытке.
Идеальное время для покупки билета на самолет заранее – за два месяца до вылета самолёта. Исключение – летние авиарейсы: приобретением билетов на жаркий сезон лучше озаботиться уже в декабре.
Оформите подписку на официальные рассылки авиакомпаний и будьте в курсе всех самых новых акций и розыгрышей. Следите за распродажами: все компании устраивают их регулярно, чаще всего в феврале-марте.
Постарайтесь выбрать билеты на самолёт, который вылетает в середине недели. В будние дни билеты всегда дешевле, а в уикенд и праздничные дни цена заметно возрастает. Ночь с субботы на воскресенье – самое «горячее» время, не планируйте вылет на эти даты.
Вечерние и ночные рейсы стоят меньше, чем дневные/утренние. Однако вам, скорее всего, придётся лишний раз потратиться на такси, ведь иные виды транспорта могут быть вам недоступны в это время суток.
Путешествуйте в межсезонье. Это не обязательно плохая погода и другие неурядицы, зато снижена цена не только на перелёт, но и на проживание в отелях. Людей отдыхает меньше, и ажиотаж спадает.
Выгоднее приобретать билет в обе стороны заранее. Как правило, билеты в одну сторону будут стоить дороже.
Полюбите чартерные рейсы. На них часто «выбрасывают» горящие авиабилеты по крайне «вкусным» ценам. Иногда они появляются в продаже за пару дней до вылета – буквально в последний момент. Если вы легки на подъем – это то, что вам нужно. В основном это самые популярные направления: южные курорты и столичные города.
Летайте с пересадками. Обычно наличие пересадок существенно снижает цену на билет. Выбирайте вариант, в котором общая длительность времени в пути и длительность пересадки будут удобны для вас.
Выбирайте лоукостеры. Это бюджетные авиакомпании, поэтому вы вряд ли найдёте предложения выгоднее, чем предлагают они. Если вы откажетесь от объемного багажа, выбора места и питания в салоне, стоимость упадёт ещё на несколько процентов. Лоукостеры есть сейчас практически в каждой стране мира.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

15-01-2018, 16:36
The Prodigy: билеты в одном шаге от тебя
4-10-2017, 15:10
Акцию «Все билеты по единой цене»
4-09-2017, 19:39
Акция «Все билеты по единой цене»
7-02-2017, 23:09
Билеты на самолет: советы по приобретению Tripway
10-04-2015, 11:33
Как покупать авиабилеты в Интернете
9-12-2013, 12:40
«Заячьи» билеты больше не будут дороже обычных

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
134
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
262
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
165
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
0
217
23-01-2018, 12:34
На Московском шоссе пассажирский автобус вылетел в кювет
Наверх