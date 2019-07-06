Преимущества изучения английского языка на курсах

Получать дополнительное образование по любым предметам никогда не поздно. К этому относится и знание английского языка. А учитывая, что английский язык - это средство общения международного значения, то его знание становится особенно важным.

Чтобы выучить иностранный язык, нужны три условия: твердое желание, хороший учитель и главное – систематичность. Перед тем как приступить к изучению английского языка, записавшись на курсы английского языка в Алматы, следует выбрать вид обучения:

- индивидуальные занятия;

- посещение групповых курсов (до 8 учеников)

- экспресс-курсы.

Выбор метода обучения, зависит от того, какая цель стоит перед учеником. Для повышения общего уровня знания и правильного произношения. Обучение с нуля или получение узкоспециализированных знаний английского языка.

Преимущества коммуникативного способа (групповые курсы):

- финансовая экономия – стоимость обучения в группе, обходятся ученику, гораздо ниже, чем индивидуальные или занятия на ускоренных курсах;

- возможность выбора группы с разным владением языка – от нулевого знания до высокого уровня;

- улучшение коммуникабельности – индивидуальные занятия предоставляют только возможность получить хорошее владение английским и правильное произношение. При свободном общении с другими людьми на иностранном языке они могут стесняться. Занятия в группе стирают эту грань, благодаря тесному взаимодействию всех учеников.

- повышение понимания английского языка на слух – очень важно не только правильно говорить на иностранном языке, но и грамотно понимать речь другого человека. Обучение в коллективе, большую часть времени уделяют именно практическим занятиям;

- конкуренция – один из существенных стимулов для обучения языкам. Осознанное и полезное желание знать лучше других, стимулирует для более активного изучения языка на занятиях.

Методика ускоренного обучения английского языка, заключается в интенсивном повторении материала процессе практических занятий и отработке произношения.

Преимущества изучения английского языка на ускоренных курсах:

- искусственное создание языковой среды, увеличивает навык понимания разговорной речи;

- натуральное общение способствует повышению самостоятельного ведения беседы на разные темы без переводчика;

- устранение психологических преград для свободного общения.

Экспресс-курсы английского языка – это хорошая возможность за короткий срок повысить уже существующий уровень знания, получить максимальные навыки для общения с иностранцами в период отдыха за рубежом.