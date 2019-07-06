ента новостей

21:34
«Зенит» проиграл матч за Суперкубок «Локомотиву», хотя Азмун сделал дубль
23:05
Драма Марокко на Кубке Африки – 2019: антигероем стал Зиеш
16:57
Объявлена образовательная программа фестиваля Present Perfect
13:48
Беглов подписал закон о выплатах жителям, имеющим отношение к Великой Отечественной войне
11:30
В Петербурге из окна 3-го этажа выпал ребенок
11:26
Тихонову зарегистрируют кандидатом в губернаторы 6 июня
11:20
На развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески» на пять дней перекроют съезд
11:19
Встреча в Ватикане
10:50
Швырнул велосипед в памятник
21:23
В центре скандала – Алекси Цхададзе из ИКМО Гагаринское
16:38
Дуглас Сантос перейдёт в «Зенит» вместо Лоди или Акуньи
16:29
На развязке КАД с Таллинским шоссе частично перекроют съезд
15:42
В Невском районе задержали насильника из Белоруссии
15:38
Юнармейцы из Петербурга заступают на Вахту Памяти в Минске
08:32
Отдых за счет работодателя
08:04
Аномальный дождь
22:35
Борис Вишневский: «Я не допущен к выборам»
19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
19:35
Выставка Владимира Соколова «Портретные сюиты»
19:30
Музей искусства представляет выставку художника Алексея Талащука.
19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
08:08
Благоустройство дворов
07:48
Незаконная кофейня
23:37
Только четверо прошли муниципальный фильтр – Амосов, Беглов, Бортко и Тихонова.
19:40
В районе развязки КАД с проспектом Культуры перекроют одну полосу движения и частично съезд
17:47
Богатый «рейнджер» Артемий Панарин
13:12
Смертельное ДТП в Киришах
08:45
Продажи автомобилей упали
08:29
Льготники стали чаще пользоваться электричкой
23:06
Ciao, Claudio: «Зенит» избавился от Маркизио
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
» » » Преимущества изучения английского языка на курсах

Преимущества изучения английского языка на курсах

0
37
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Получать дополнительное образование по любым предметам никогда не поздно.

Получать дополнительное образование по любым предметам никогда не поздно. К этому относится и знание английского языка. А учитывая, что английский язык - это средство общения международного значения, то его знание становится особенно важным.

Чтобы выучить иностранный язык, нужны три условия: твердое желание, хороший учитель и главное – систематичность. Перед тем как приступить к изучению английского языка, записавшись на курсы английского языка в Алматы, следует выбрать вид обучения:

- индивидуальные занятия;

- посещение групповых курсов (до 8 учеников)

- экспресс-курсы.

Выбор метода обучения, зависит от того, какая цель стоит перед учеником. Для повышения общего уровня знания и правильного произношения. Обучение с нуля или получение узкоспециализированных знаний английского языка.

Преимущества изучения английского языка на курсах

Преимущества коммуникативного способа (групповые курсы):

- финансовая экономия – стоимость обучения в группе, обходятся ученику, гораздо ниже, чем индивидуальные или занятия на ускоренных курсах;

- возможность выбора группы с разным владением языка – от нулевого знания до высокого уровня;

- улучшение коммуникабельности – индивидуальные занятия предоставляют только возможность получить хорошее владение английским и правильное произношение. При свободном общении с другими людьми на иностранном языке они могут стесняться. Занятия в группе стирают эту грань, благодаря тесному взаимодействию всех учеников.

- повышение понимания английского языка на слух – очень важно не только правильно говорить на иностранном языке, но и грамотно понимать речь другого человека. Обучение в коллективе, большую часть времени уделяют именно практическим занятиям;

- конкуренция – один из существенных стимулов для обучения языкам. Осознанное и полезное желание знать лучше других, стимулирует для более активного изучения языка на занятиях.

Методика ускоренного обучения английского языка, заключается в интенсивном повторении материала процессе практических занятий и отработке произношения.

Преимущества изучения английского языка на ускоренных курсах:

- искусственное создание языковой среды, увеличивает навык понимания разговорной речи;

- натуральное общение способствует повышению самостоятельного ведения беседы на разные темы без переводчика;

- устранение психологических преград для свободного общения.

Экспресс-курсы английского языка – это хорошая возможность за короткий срок повысить уже существующий уровень знания, получить максимальные навыки для общения с иностранцами в период отдыха за рубежом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

17-02-2019, 00:55
Почему стоит изучать иностранный язык
3-11-2018, 01:15
Виды курсов английского языка
28-10-2016, 23:45
Преимущества изучения английского языка через интернет
3-09-2015, 23:25
Изучение английского языка по скайпу
8-08-2014, 19:30
Английский доступный всем!
7-08-2014, 14:52
Основные способы изучения иностранного языка

Происшествия на дорогах

0
230
3-07-2019, 19:50
На Невском путепроводе произошло смертельное ДТП
0
152
3-07-2019, 19:25
Смертельное ДТП на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти
0
180
2-07-2019, 13:12
Смертельное ДТП в Киришах
0
164
28-06-2019, 11:28
В Ленобласти насмерть сбита женщина
Наверх