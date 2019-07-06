Преимущества изучения английского языка на курсах

Получать дополнительное образование по любым предметам никогда не поздно. К этому относится и знание английского языка. А учитывая, что английский язык - это средство общения международного значения, то его знание становится особенно важным.
Чтобы выучить иностранный язык, нужны три условия: твердое желание, хороший учитель и главное – систематичность. Перед тем как приступить к изучению английского языка, записавшись на курсы английского языка в Алматы, следует выбрать вид обучения:
- индивидуальные занятия;
- посещение групповых курсов (до 8 учеников)
- экспресс-курсы.
Выбор метода обучения, зависит от того, какая цель стоит перед учеником. Для повышения общего уровня знания и правильного произношения. Обучение с нуля или получение узкоспециализированных знаний английского языка.
Преимущества коммуникативного способа (групповые курсы):
- финансовая экономия – стоимость обучения в группе, обходятся ученику, гораздо ниже, чем индивидуальные или занятия на ускоренных курсах;
- возможность выбора группы с разным владением языка – от нулевого знания до высокого уровня;
- улучшение коммуникабельности – индивидуальные занятия предоставляют только возможность получить хорошее владение английским и правильное произношение. При свободном общении с другими людьми на иностранном языке они могут стесняться. Занятия в группе стирают эту грань, благодаря тесному взаимодействию всех учеников.
- повышение понимания английского языка на слух – очень важно не только правильно говорить на иностранном языке, но и грамотно понимать речь другого человека. Обучение в коллективе, большую часть времени уделяют именно практическим занятиям;
- конкуренция – один из существенных стимулов для обучения языкам. Осознанное и полезное желание знать лучше других, стимулирует для более активного изучения языка на занятиях.
Методика ускоренного обучения английского языка, заключается в интенсивном повторении материала процессе практических занятий и отработке произношения.
Преимущества изучения английского языка на ускоренных курсах:
- искусственное создание языковой среды, увеличивает навык понимания разговорной речи;
- натуральное общение способствует повышению самостоятельного ведения беседы на разные темы без переводчика;
- устранение психологических преград для свободного общения.
Экспресс-курсы английского языка – это хорошая возможность за короткий срок повысить уже существующий уровень знания, получить максимальные навыки для общения с иностранцами в период отдыха за рубежом.